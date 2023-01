Met lichtgevend spandoek in Van Sijpesteijntunnel in Utrecht wordt aandacht gevraagd voor dakloosheid

Stichting Goud, een belangenbehartiger voor mensen zonder dak of thuis, heeft woensdag uit protest een spandoek opgehangen bij de Van Sijpesteijntunnel in Utrecht. Op het doek is ‘Geen thuiskomen zonder huis te lezen’ en het is een reactie op de expositie I-Light-U, waarvan het thema ‘Homecoming’ is.

I-Light-U bestaat uit verschillende lichtkunstwerken die te zien zijn rondom station Utrecht Centraal. Het thema van dit jaar is ‘Homecoming’, oftewel ‘thuiskomen’. “Helaas is er geen enkele aandacht voor mensen voor wie thuiskomen niet vanzelfsprekend is, omdat ze te maken hebben met dak- of thuisloosheid. Juist het stationsgebied is al jarenlang een plek waar mensen zonder dak boven hun hoofd proberen te overleven”, is te lezen op de website van Stichting Goud.

Om aandacht te vragen voor het onderwerp hebben medewerkers van de stichting woensdag een spandoek opgehangen bij de Van Sijpesteijntunnel. “Want een lichtfestival over thuiskomen, op een plek waar dakloze mensen beschutting zoeken, zonder te praten over dakloosheid vinden wij pijnlijk. Thuiskomen is in theorie een basisrecht, maar in de praktijk een privilege.”

