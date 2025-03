Miljoenen extra voor Utrechtse voorschoolse educatie

De komende drie jaar moeten er miljoenen euro’s worden gestoken in de voor- en vroegschoolse opvang in Utrecht. Met dat geld moeten meer kinderen beter worden begeleid bij het inhalen van achterstanden. Sommige wijken krijgen daarbij de focus.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen van 2,5 tot 6 jaar, die extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun taal- en sociale ontwikkeling. Op bepaalde plekken krijgen zij extra begeleiding om achterstanden in te halen.

Soepele verloop

In totaal moet 7,8 miljoen euro er onder meer voor zorgen dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van taal of motoriek, betere begeleiding krijgen. Ook moet de samenwerking met basisscholen worden verbeterd, zodat de overgang van voorschool naar een basisschool soepeler verloopt.

“Tot slot investeren we in de professionalisering van medewerkers in de voorschool, zodat zij de best mogelijke begeleiding kunnen bieden”, schrijft de gemeente.

Bepaalde wijken

De gemeente zegt dat jonge kinderen in bepaalde wijken een meer kans hebben op een langzame ontwikkeling. “Vooral in bepaalde wijken, zoals Overvecht en delen van Zuidwest en Leidsche Rijn.”

Met een langzame ontwikkeling heeft een kind op 1- of 2-jarige leeftijd nog niet alle vaardigheden die past bij die leeftijd. In de ‘zorgwijken’ wil de gemeente extra ondersteuning inzetten op de voorschool.

Meer gelijke kansen

De gemeente wil door een vroege investering in kinderen dat er betere kansen in het onderwijs ontstaan. Er moeten meer gelijke kansen worden gecreëerd. “Maar we voorkomen ook toekomstige kosten op het gebied van (jeugd)zorg.”

In 2027 wordt gekeken naar welke maatregelen in de voorschool het meeste effect hebben gehad.