Milli Görüş-moskee in Utrechtse wijk Ondiep start met dagelijkse oproep tot gebed

De Milli Görüş-moskee in de Utrechtse wijk Ondiep gaat binnenkort twee keer per dag een oproep tot gebed doen. Dat is te lezen aan een brief die de moskee aan omwonenden heeft verstuurd.

In de brief is te lezen dat het bestuur van Milli Görüş overleg heeft gehad met de gemeente Utrecht over de wens om de oproep tot gebed “in beginsel tweemaal per dag publiekelijk te laten klinken”. De oproep wordt gedaan via een geluidsinstallatie en zal in de directe omgeving van de moskee te horen zijn.

Volgens de gemeente valt het oproepen tot gebed onder de godsdienstvrijheid. In artikel 10 van de Wet openbare manifestaties staat: “Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan.”

Arabisch

De oproep duurt volgens Milli Görüş maximaal vier minuten en wordt in het Arabisch gedaan. “De belangrijkste functie van de oproep tot gebed is om kenbaar te maken dat de tijd voor het gebed is aangebroken. Deze functie is te vergelijken met het klinken van kerkklokken”, is te lezen in de brief.

De gemeente zegt niet te beschikken over de exacte cijfers van het aantal moskeeën dat in Utrecht een oproep tot gebed doet. Wel kon een woordvoerder vertellen dat het er in ieder geval drie zijn. “De Ulu-moskee in Lombok, de ABI Bakr Issiddik-moskee in Zuilen en nu dus de Milli Görüş- moskee in Ondiep.”