Minder verkeersslachtoffers in Utrecht: ‘t Goylaan juist opvallende stijger

Het aantal geregistreerde ongevallen in Utrecht nam in 2019 opnieuw af ten opzichte van eerdere jaren. De Amsterdamsestraatweg scoort als vanouds slecht. Een opvallende nieuwe locatie in de top 5 onveilige plekken is de kruising bij ’t Goylaan.

Met de daling van het aantal verkeersslachtoffers in Utrecht gaat de gemeente in tegen de landelijke trend waar sprake is van een stijging. Vorig jaar waren er 414 gewonden en 5 doden in het verkeer op wegen in beheer van de gemeente Utrecht.

Bron: voortgangsrapportage verkeersveiligheid gemeente Utrecht

De gemeente publiceert ook een top 15 van locaties waar veel ongevallen gebeuren. De Amsterdamsestraatweg komt met drie locaties als vanouds het vaakst voor in deze lijst. De gemeente is al jaren bezig met het maken van plannen om deze straat veiliger te maken.

‘t Goylaan

Een opvallende nieuwe locatie in de top 15 is het verkeersplein bij de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat. Deze plek komt uit het niets op nummer 5.

Er is veel te doen geweest over dit kruispunt dat een nieuwe inrichting kreeg in 2016. Sinds de ingebruikname klagen gebruikers en omwonenden over de kruising. De gemeente erkende vorig jaar dat de situatie onduidelijk was en heeft een herinrichtingsplan gemaakt met een kostenplaatje van 1,2 miljoen euro.