Nieuw ontwerp voor kruising ‘t Goylaan klaar: Zo gaat het worden

Het nieuwe ontwerp voor de kruising bij ’t Goylaan is klaar. Het in 2016 heringerichte voorrangsplein moet op de schop omdat de verkeerssituatie onduidelijk is.

Bewoners en weggebruikers klaagden al sinds 2017 over de verkeerssituatie op het plein. Ook deskundigen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie waren het niet eens over de inrichting.

Vorig jaar werd duidelijk dat het verkeersplein opnieuw moet worden ingericht. Het voorrangsplein moet worden aangepast, het doseerlicht en de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd. Het nieuwe plan is voorgelegd aan bewoners en die hebben nog een aantal suggesties gedaan.

Wethouder Lot van Hooijdonk zei eerder al dat in het nieuw plan duidelijker is wie voorrang heeft. “Door het aan beide zijden met ongeveer tien meter oprekken van het voorrangsplein wordt ruim voldaan aan de richtlijnen. Daarmee wordt de onduidelijkheid in de voorrangssituatie tussen afslaand en overstekend autoverkeer uit de zijstraten van ’t Goylaan weggenomen.”

Aandachtspunten

De aandachtspunten van de bewoners waren onder meer de hoge snelheid op ’t Goylaan, veiligheid fietsers, lichthinder van koplampen, behoud van de bomen en parkeervakken en het halteren van de bus op de rijbaan.

In het definitieve ontwerp van de gemeente worden de rijbanen gebogen aan de noord- en de zuidzijde. Hierdoor moeten weggebruikers snelheid minderen. De tweerichting fietspaden worden verhoogd aangelegd en het fietspad aan de noordzijde krijgt ook een uitbuiging en bromfietsdrempels om ervoor te zorgen dat ook fietsers en snorfietsers hun snelheid matigen bij het kruisen van de Constant Erzeijstraat.

Groen

Bij de verhoogde aanleg wordt rekening gehouden met trillinghinder en om lichthinder van koplampen te voorkomen wordt lage begroeiing aangebracht. Er moeten wel 3 grote bomen worden gekapt door de aanpassingen, maar er worden op en rond het voorrangsplein 4 bomen herplant.

De werking van het doseerlicht wordt verduidelijkt door een dynamisch onderbord of een oranje knipperlicht. Door het verplaatsen van de bushalte en oprekken van het voorrangsplein zullen totaal 9 parkeervakken verdwijnen. Het compenseren van deze parkeervakken ergens anders op ’t Goylaan is volgens de gemeente niet mogelijk.

Zo snel mogelijk

Een kruising met verkeerslichten is volgens de gemeente geen goed plan. De nieuwe situatie zou voor een betere verkeersafwikkeling.

De kosten voor het opnieuw inrichten van de kruising zijn 1,2 miljoen euro. Daar is momenteel geen geld voor, maar de raad wordt gevraagd om dit geld wel beschikbaar te stellen zodat er zo snel mogelijk kan worden begonnen met de uitvoering. Als dat lukt kunnen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020 al starten.