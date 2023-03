Minimaal 30 Oekraïense vluchtelingen krijgen straks onderdak in leegstaand pand in Utrecht

Dertig Oekraïense vluchtelingen krijgen vanaf mei onderdak in het voormalige pand van Zorgboerderij Den Hoet aan de Belcampostraat in Utrecht. Ook wordt onderzocht of er vijf woonunits op het terrein kunnen komen, waar eveneens plek is voor dertig vluchtelingen.

Momenteel wordt gewerkt om het pand in Leidsche Rijn gereed te maken voor de opvang van met name vrouwen, kinderen en ouderen. De mensen moeten er op 1 mei van dit jaar intrekken en kunnen minimaal een jaar blijven. Mogelijk wordt de opvang op deze plek verlengd met nog een jaar.

In het pand zelf is plek voor dertig mensen. Daarnaast wordt gekeken of er op het omliggende terrein vijf woonunits gebouwd kunnen worden, waar plek moet komen voor nog eens dertig Oekraïners. “Voor deze units wordt een vergunning aangevraagd”, is te lezen in een wijkbericht.

Sociaal beheerder

De gemeente regelt de opvang en zorgt voor begeleiding. Zo komt er bijvoorbeeld een sociaal beheerder en ook is er straks 24 uur per dag bewaking aanwezig. Vooralsnog blijven de parkeerplaatsen op het terrein bestaan.

Voordat het pand in mei in gebruik wordt genomen, ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst en een rondleiding.