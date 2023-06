Minister Harbers: Noordelijke Randweg Utrecht één van de wegprojecten die op pauze moet

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is een van de wegprojecten die wordt gepauzeerd. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat na overleg met de provincie besloten. In totaal gaan er voorlopig veertien wegenprojecten en drie vaarwegenprojecten op pauze. Dat betekent dat er geen geld beschikbaar komt vanuit het Rijk. Volgens de minister moet er eerst geld en menskracht naar groot onderhoud.

“Dit voelt heel dubbel”, zegt minister Harbers. “Het is teleurstellend, omdat we deze projecten nodig vinden en willen aanleggen. Aan de andere kant zien we ook dat het op korte termijn niet kan. Dit besluit is ook positief, omdat we het geld nu kunnen uitgeven aan broodnodig onderhoud en het niet op de plank laten liggen.”

Als redenen voor het pauzeren noemt minister Harbers de stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en de krapte op de arbeidsmarkt. Het geld en de menskracht uit de gepauzeerde projecten zal de komende jaren dus worden besteed aan groot onderhoud van bestaande infrastructuur. Ook zal het gaan naar projecten “die in vergevorderd stadium of onder de rechter zijn”.

Vernieuwing NRU

De NRU is het noordelijk deel van de ring om Utrecht, tussen de A27 en de A2. Het is vaak druk op de weg waardoor er files en overlast voor weggebruikers en bewoners van de naastgelegen wijk ontstaat. De vernieuwing zou dit probleem moeten verhelpen. De afgelopen jaren liep het project al regelmatig vertraging op of bleek het miljoenen euro’s meer te kosten.

Dit zijn de projecten die voorlopig op pauze moeten:

N35 Wijthmen – Nijverdal

A9 Rottepolderplein

A58 Breda – Tilburg

A27 Zeewolde – Eemnes

A15 Papendrecht – Gorinchem

A2 Deil- ‘s Hertogenbosch- Vught

Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht

InnovA58 Annabosch-Galder

Afdekken innovatierisico’s InnovA58

A67 Leenderheide – Geldrop

A1 / A35 Knooppunt Azelo – Buren

A1 / A30 Barneveld

A4 Haaglanden – N14

A1 / A28 Knooppunt Hoevelaken

Volkeraksluizen

Kreekraksluizen

Vaarweg IJsselmeer – Meppel