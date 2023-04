Kinderhartchirurgie verdwijnt definitief uit Utrecht; UMC en Prinses Máxima Centrum gaan naar de rechter

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft definitief besloten dat het kinderhartcentrum van het UMC Utrecht gaat verdwijnen. De operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking worden geconcentreerd in het UMC Groningen en het Erasmus MC. Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum (PMC) laten donderdagmiddag weten juridische stappen te gaan zetten.



De kwestie rondom de concentratie van centra voor kinderhartchirurgie speelt al vele jaren. Er werden meerdere onderzoeken gedaan, waaruit naar voren kwam dat concentratie van kindhartchirurgie noodzakelijk zou zijn. Als er meer dan twee centra openblijven, zouden chirurgen te weinig operaties uitvoeren om hun vaardigheden op peil te houden. Ook zou de bezetting per centrum te laag zijn.

Kuipers heeft in februari bekendgemaakt dat hij van plan is om de centra in Leiden en Utrecht te sluiten. Volgens minister Kuipers zorgt de combinatie van operaties in Groningen en Rotterdam voor ‘de meest optimale kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg’. Dat betekende dus dat de centra uit Leiden en Utrecht zouden verdwijnen. Het gaat dan alleen om chirurgische ingrepen. Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen wel in Utrecht plaats blijven vinden.

Het UMC Utrecht gaf eerder al aan ‘enorm teleurgesteld’ te zijn in het voorgenomen besluit en noemde het ‘onbegrijpelijk’. De UMCs kregen de afgelopen maanden de tijd om een zienswijze op het voorgenomen besluit in te dienen, maar die bevatten volgens het ministerie ‘geen nieuwe doorslaggevende redenen om van het voorgenomen besluit af te wijken’. Dat betekent dus dat de centra in Leiden en Utrecht definitief zullen sluiten.

UPDATE 13.00 uur – UMC en Prinses Máxima Centrum zetten juridische stappen

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum hebben samen besloten om juridische stappen te ondernemen tegen het besluit. “Beide organisaties zullen de rechter verzoeken om het besluit van de minister ongedaan te maken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de geslaagde concentratie kinderoncologie voor een belangrijk deel tenietgedaan wordt en onduidelijke criteria gehanteerd zijn voor concentratie naar twee kinderhartcentra”, schrijven de centra in een gezamenlijke reactie.

Het UMC en het PMC wijzen erop dat de concentratie van zorg en onderzoek voor kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum tenietgedaan wordt door de keuze van de minister. Kinderen met kanker die in het PMC behandeld worden, hebben volgens de centra vaak zorg nodig van het kinderhartteam van het UMC Utrecht/Wilhelminakinderziekenhuis. “Als het kinderhartteam uit Utrecht verdwijnt, moeten ernstig zieke kinderen voor zeer gespecialiseerde en ingrijpende onderdelen van hun behandeling reizen naar een andere locatie in het land waar geen oncologische expertise is. Dit brengt grote risico’s met zich mee”, staat in de reactie.

Verder vinden het UMC en het PMC dat de criteria voor het concentreren van de kinderhartoperaties onduidelijk zijn. “Het besluit van de minister leidt niet tot optimale toegankelijkheid van zorg. Niet alleen voor de kinderen van het Prinses Máxima Centrum, maar ook voor alle kinderen die een hartinterventie nodig hebben uit het zuiden en oosten van het land. De huidige situatie met een kinderhartcentrum in Utrecht, onlosmakelijk verbonden met het Máxima, garandeert nu goede kwaliteit van zorg voor kinderen met kanker en dat willen we graag zo houden”, schrijven het UMC en het PMC.