Centra voor kinderhartchirurgie komen in Rotterdam en Groningen; UMC Utrecht noemt besluit ‘onbegrijpelijk’

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft besloten dat de operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking geconcentreerd gaan worden in het UMC Groningen en het Erasmus MC. Dat betekent dat de centra in Utrecht en Leiden verdwijnen. “We zijn enorm teleurgesteld”, laat het UMC Utrecht weten.

De kwestie rondom de concentratie van centra voor kinderhartchirurgie speelt al vele jaren. Er werden meerdere onderzoeken gedaan, waaruit naar voren kwam dat concentratie van kindhartchirurgie noodzakelijk zou zijn. Als er meer dan twee centra openblijven, zouden chirurgen te weinig operaties uitvoeren om hun vaardigheden op peil te houden. Ook zou de bezetting per centrum te laag zijn. Volgens minister Kuipers zorgt de combinatie van operaties in Groningen en Rotterdam voor ‘de meest optimale kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg’.

Na deze onderzoeken volgde een nieuwe stap. Minister Kuipers heeft in januari aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gevraagd om voor 15 februari te laten weten of de organisatie zelf een keuze kon maken voor welke twee van de vier locaties open moeten blijven. Het NFU heeft vorige week laten weten niet zelf tot een besluit te kunnen komen, waarop de minister nu dus zelf met dit voorgenomen besluit komt. Een definitief besluit wordt genomen als de betrokkenen hun zienswijze hebben toegelicht.

‘Onbegrijpelijk’

Het UMC Utrecht geeft aan ‘enorm teleurgesteld’ te zijn in het voorgenomen besluit van minister Kuipers. Het is onbegrijpelijk dat in dit voorgenomen besluit het belang van instellingen boven dat van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten gaat”, schrijft het ziekenhuis in een reactie.

“We betreuren ook dat de eerder ingezette concentratie van kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum nu weer deels teniet wordt gedaan. De unieke letterlijke- en figuurlijke brug tussen het WKZ en het Prinses Máxima Centrum, kan helaas niet worden overgenomen door andere centra. Dit betekent onnodige vervoersbewegingen voor ernstig zieke kinderen met kanker en een veiligheidsrisico voor kinderen, die in acute situaties de expertise van een kinderthorax chirurg of kinderanesthesist nodig hebben.”