Minister Ollongren gaat Utrecht niet dwingen tot woningbouw in polder Rijnenburg

Minister Ollongren heeft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze Utrecht niet gaat dwingen op korte termijn woningen te bouwen in de polders Rijnenburg en Reijerscop.

In december nam de Tweede Kamer een motie aan over de polders. De Kamer wilde dat minister Ollongren Utrecht een zogenoemde ‘proactieve aanwijzing’ zou geven, waarmee de gemeente gedwongen werd snel woningen te bouwen. Kamerleden Julius Terpstra en Daniël Koerhuis dienden de motie in vanwege het woningtekort in Nederland. Ze wilden daarom dat Utrecht in de polders Rijnenburg en Reijerscop zo snel mogelijk over zou gaan tot woningbouw. De gemeente wil de komende jaren juist geen massale woningbouw in de polder.

De gemeente Utrecht reageerde in december op het aannemen van de motie. De proactieve aanwijzing zou voorbijgaan aan de huidige plannen voor het gebied en de minister kreeg volgens de gemeente een ‘onuitvoerbare opdracht’. “Het is onnodig de minister met deze motie te dwingen tot een aanwijzing. […] De minister geeft aan dat een aanwijzing geen gewenste en haalbare weg is en wij delen die mening.”

Reactie Ollongren

Minister Ollongren ontraadde de motie al voordat erover gestemd was. Vrijdag heeft ze dus laten weten Utrecht geen proactieve aanwijzing te geven. “In goed overleg met de gemeente Utrecht, omliggende gemeenten en de provincie Utrecht werk ik voortvarend aan de verstedelijkingsopgave […] Er is nu geen financiële dekking. Er is nader onderzoek nodig naar de ontwikkeling van Rijnenburg alvorens hierover een besluit kan worden genomen”, aldus de minister.

“Het volgende kabinet kan, samen met de betrokken partijen, op basis van de juiste beslisinformatie, besluiten over de ontwikkeling van de grootschalige woningbouwlocaties, waaronder Rijnenburg.”