Moet het Utrecht Science Park weer De Uithof gaan heten?

Het is al ruim vijf jaar geleden besloten, maar de politieke partij UtrechtNu! doet vandaag een poging om dat besluit terug te draaien: het Utrecht Science Park moet weer De Uithof gaan heten. Via een motie in de raad roept de partij de gemeente op om de kosten voor de naamwijziging te onderzoeken.

De huidige lichting studenten weet het misschien niet eens meer, maar voorheen had het Utrecht Science Park een andere naam: De Uithof. Deze naam is ook historisch verbonden aan de plek, want vroeger zat er een boerderij die dateerde uit de 17e eeuw met de naam De Uithof in het gebied.

Alleen De Uithof klinkt niet zo goed in het Engels, de instellingen in het gebied pleitten er daarom voor om de naam officieel te laten veranderen in het Utrecht Science Park. Dit zou beter passen bij ‘profilering, positionering en branding’ van het gebied. RTV Utrecht schreef vorige maand al uitgebreid over de lobby voor de naamswijziging.

Bewoners

Veel van de instellingen gebruikten de naam Utrecht Science Park zelf al, alleen de formele wijknaam kon alleen veranderd worden door de gemeenteraad. En zo geschiedde in 2018, de naam werd officieel veranderd. Bewoners van de wijk werden niet geraadpleegd. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde met het plan in.

UtrechtNu! ziet dit graag teruggedraaid worden. Want bewoners zijn nooit geraadpleegd en de historische waarde van de naam De Uithof zou onderbelicht blijven. Via een motie roept de partij het college op om onderzoek te doen naar de kosten van de naamwijziging en een voorstel waarmee de oude naam in ere wordt hersteld in stemming te brengen bij de gemeenteraad. Als een meerderheid van de politiek vandaag instemt moet het college dit gaan doen.

Straat, plein of gebouw

Toen de naamwijziging in 2018 werd goedgekeurd werd ook besloten dat er in het gebied aandacht moest blijven voor de naam De Uithof op twee verschillende manieren. Zo zou er een informatiebord komen waar voorheen de boerderij De Uithof stond. Ook moest er een straat, plein of gebouw worden vernoemd naar De Uithof.