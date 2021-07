Mogelijk meerdere coronabesmettingen tijdens feest bij roeivereniging Triton

Na een feest bij de Utrechtse roeivereniging U.S.R. Triton zijn mogelijk meerdere leden besmet geraakt met het coronavirus. Uit voorzorg is daarom onder meer bepaald om twee aankomende evenementen te schrappen.

Afgelopen woensdagnacht organiseerde Triton een feest in hun pand aan de Verlengde Hoogravenseweg. Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD is gebleken dat er die avond mogelijk meerdere mensen zijn besmet.

Triton benadrukt dat er gebruik is gemaakt van Testen voor Toegang, waarbij feestgangers een negatieve coronatest moesten laten zien voordat zij naar binnen mochten.

Testen

Aan leden van de roeivereniging is gevraagd om het bestuur in te lichten wanneer zij positief worden getest op corona. Ook hebben alle aanwezigen van het feest het dringende advies gekregen zich op de vijfde dag na het evenement te laten testen.

Tot slot heeft het bestuur van Triton in samenspraak met de GGD besloten twee aankomende evenementen uit voorzorg te annuleren. “Het bestuur blijft in nauw contact staan met de GGD en neemt hun adviezen te allen tijde ter harte”, is te lezen in een reactie van de Utrechtse roeivereniging.