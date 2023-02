Mogelijk toch klinkers op de Weerdsingel in Utrecht; rotonde lijkt daarentegen wel te verdwijnen

Er komen na reacties van omwonenden mogelijk toch klinkers te liggen op de Weerdsingel Oostzijde in Utrecht. Eerder gaf de gemeente aan dat er rood asfalt zou komen, zodat de weg beter herkend zou worden als fietsroute. De rotonde ter hoogte van de Noorderbrug, een ander belangrijk punt van de bewoners, lijkt wel te verdwijnen.

Al een aantal jaar is bekend dat de Weerdsingel Oostzijde opnieuw ingericht gaat worden. Utrecht groeit hard en bij het bereikbaar houden van de stad ziet de gemeente een belangrijke rol weggelegd voor de fiets. Nu is het echter al zo dat de zogenoemde binnenstadsas, de route die vanaf het Vredenburg naar het Lucasbolwerk loopt, steeds drukker wordt. “Vandaar dat we de drukte willen spreiden, door routes rondom de binnenstad comfortabel en herkenbaar te maken als fietsroute”, schreef de gemeente eerder al in een brief aan de raad.

Een deel van de plannen stuitte echter op weerstand van een groep bewoners. Dat ging met name over het rode asfalt dat er zou komen en over het verdwijnen van de rotonde bij de Noorderbrug. In september vorig jaar liet de gemeente weten dat er naar aanleiding van de reacties nog eens naar beide onderdelen is gekeken.

Herkenbaar

Het rode asfalt zou ervoor zorgen dat het ‘comfortabeler’ is om over de weg te fietsen en dat de route herkenbaar wordt. “Voor zowel autoverkeer als fietsers maakt rood asfalt duidelijk dat de fietser hier prioriteit heeft. Bovendien leert onze ervaring dat het aantal fietsers is toegenomen op locaties waar we rood asfalt hebben toegepast. En dat is waar we het voor doen”, schreef de gemeente destijds. Op bijvoorbeeld de Wittevrouwensingel, Maliesingel en Tolsteegsingel aan de oostzijde van de binnenstad ligt momenteel ook dit asfalt.

Daarnaast schreef de gemeente dat de rotonde vooral gericht is op autogebruik en met de herinrichting verschuift de nadruk naar de fietser. Ook zou er door het verwijderen van de rotonde veel meer ruimte beschikbaar komen voor groen.

Iedereen kon van 19 september tot en met 30 oktober vorig jaar op het plan van destijds reageren, en dat is meer dan 200 keer gedaan. Er is volgens de gemeente voornamelijk door bewoners (zo’n 90 procent) gereageerd en daarnaast ook door enkele organisaties, waaronder een actiegroep van onder meer omwonenden, de Fietsersbond en Voetgangersvereniging Utrecht-Oost.

Asfalt

“We zien in de ontvangen reacties een gemengd beeld”, is te lezen in een raadsbrief die dinsdag is gepubliceerd. “De meeste reacties zijn kritisch negatief en zien zaken graag aangepast. De brief van de Actiegroep wordt door een deel van de buurt onderschreven. We ontvingen ook positieve reacties, die ons voorstel ondersteunen en afstand nemen van de Actiegroep.”

Ook dit keer lieten veel mensen weten het geen goed idee te vinden om de weg te asfalteren en aan beide zijdes een rode strook aan te leggen. Zo vonden zij klinkers simpelweg mooier, zouden deze stenen ervoor zorgen dat er minder hard wordt gereden en omdat klinkers waterdoorlatend zijn is het ook klimaatbestendiger. Enkele mensen zeiden echter ook dat zij blij waren met het asfalt omdat dit comfortabeler is. Naar aanleiding van de reacties zegt de gemeente opnieuw te kijken of de Weerdsingel Oostzijde klinkers krijgt of toch geasfalteerd wordt.

Rotonde

Daarnaast lieten ook dit keer weer veel mensen weten dat zij de rotonde willen houden. Hierdoor is ook dit onderdeel van het plan opnieuw tegen het licht gehouden. Er is zelfs een extern bureau ingehuurd die heeft onderzocht wat de gevolgen voor de verkeersveiligheid zijn in beide gevallen.

Hieruit is gebleken dat een rotonde het meest duidelijk is en daardoor ook veiliger, maar een kruising is daarmee niet per se onveilig. “Met het gegeven dat beide opties verkeersveilig zijn en bij de voorrangskruising meer ruimte voor groen komt en de fietsroute over de singel herkenbaar en aantrekkelijk wordt, geeft dit voor ons de doorslag te kiezen voor een voorrangskruising.” Deze kruising moet straks lijken op het Malieblad.

De meeste mensen zouden wel blij zijn met het versmallen van de rijbaan, het toevoegen van groen en het wandelpad dat langs de singel komt.

Schoonheidsprijs

Tot slot schrijft de gemeente dat het participatieproces geen ‘schoonheidsprijs’ verdient. Er zou namelijk te lang met een te kleine groep zijn gesproken, terwijl de belangen van andere Utrechters, zoals gebruikers van de route, te weinig zijn gehoord. “We hadden wellicht eerder de breedte op moeten zoeken.”