Plannen Weerdsingel verder uitgewerkt; bewonersgroep en gemeente Utrecht nog niet op één lijn

Bij het verder uitwerken van de plannen voor de Weerdsingel Oostzijde is de gemeente meerdere malen om tafel gaan zitten met een bewonersgroep die zich al een tijdje verzet tegen het ontwerp. Er zouden meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden, maar alsnog kunnen beide partijen elkaar op een aantal punten niet vinden. Nu liggen de herinrichtingsplannen ter inzage en kunnen alle betrokkenen erop reageren.

Het was al een tijdje bekend dat de Weerdsingel Oostzijde aangepakt ging worden. Utrecht groeit hard en bij het bereikbaar houden van de stad ziet de gemeente een belangrijke rol weggelegd voor de fiets. Nu is het echter al zo dat de zogenoemde binnenstadsas, de route die vanaf het Vredenburg naar het Lucasbolwerk loopt, steeds drukker wordt. “Vandaar dat we de drukte willen spreiden, door routes rondom de binnenstad comfortabel en herkenbaar te maken als fietsroute”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Dit is bijvoorbeeld ook gedaan op de Wittevrouwensingel, Maliesingel en Tolsteegsingel aan de oostzijde van de binnenstad. Na de herinrichting van deze straten, is volgens de gemeente het aantal fietsers met 30 procent toegenomen en het autoverkeer juist met 30 procent afgenomen. “De Weerdsingel Oostzijde is de volgende schakel in het netwerk aan de noordzijde van de binnenstad.”

Rood asfalt

Uit berekeningen zou blijken dat ongeveer een derde van de fietsers die nu nog over de binnenstadsas rijdt, na een herinrichting de Weerdsingel Oostzijde zou kiezen. De weg moet dan ook zo worden ingericht dat duidelijk is dat de fiets de hoofdgebruiker is, net zoals bijvoorbeeld de Wittevrouwensingel.

De weg wordt versmald van 6,50 meter naar 4,80 meter, en aan beide zijden komt een fietsstrook van 2 meter brood in rood asfalt. Het midden van de straat bestaat uit een strook klinkers van 80 centimeter breed. In de bochten wordt de rijbaan iets breder zodat een fietser en bijvoorbeeld een vrachtauto de weg veilig kunnen delen.

Rotonde

De rotonde bij de Noorderbrug moet worden vervangen door een ‘eenvoudige kruising’, waardoor meer ruimte beschikbaar komt voor groen dat volgens de gemeente doet denken aan het Malieblad. Naast al deze aanpassingen voor het verkeer moet er langs de gehele Weerdsingel Oostzijde meer groen komen, meer ruimte voor voetgangers en wordt het wandelpad langs het water breder en beter begaanbaar voor bijvoorbeeld mensen met kinderwagens.

Het ‘Actiecomité Weerdsingel OZ’ gaf eerder al aan niet blij te zijn met de plannen van de gemeente. In de raadsbrief is te lezen dat er meerdere ontmoetingen zijn geweest met deze bewonersgroep en dat zij met name niet blij zou zijn met het rode asfalt en het verdwijnen van de rotonde.

Herkenbaar

De gemeente zegt echter dat rood asfalt ten eerste ‘comfortabeler’ fietst dan klinkers en dat het de route herkenbaar maakt. “Voor zowel autoverkeer als fietsers maakt rood asfalt duidelijk dat de fietser hier prioriteit heeft. Bovendien leert onze ervaring dat het aantal fietsers is toegenomen op locaties waar we rood asfalt hebben toegepast. En dat is waar we het voor doen.”

Daarnaast zegt de gemeente dat de rotonde vooral gericht is op autogebruik en met de nieuwe invulling verschuift dat naar de fietser. “De kruising maakt de prioriteit voor fietsers duidelijk.” Ook zou er door het verwijderen van de rotonde veel meer ruimte beschikbaar komen voor groen.

Reageren

De gemeente zegt dat zij en de bewonersgroep het eens zijn over de doelen van de herinrichting. Desalniettemin verschillen beide partijen qua inzicht op bepaalde punten. Dit zou met name het rode asfalt zijn. “Ook het verdwijnen van de rotonde bij de Noorderbrug, het parkeren op trottoirniveau en de benodigde snelheidsremmende maatregelen blijven discussiepunten.”

Voor de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde is 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Alle bewoners, bedrijven uit de omgeving en betrokkenen van de straat kunnen tot en met 30 oktober reageren op de voorlopige plannen.