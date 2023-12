Motie van wantrouwen voor wethouder Van Hooijdonk over parkeerapp haalt geen meerderheid

Zeven politieke partijen steunden donderdag een motie van wantrouwen jegens wethouder Lot van Hooijdonk vanwege het fiasco met de nieuwe parkeerapp. De partijen vormen echter geen meerderheid. Tijdens het debat gisteren in de raad werd wederom duidelijk dat het niet goed is gegaan met het invoeren van de nieuwe software, en dat de problemen ook nog niet zijn opgelost.

Het was niet de eerste keer dat wethouder Lot van Hooijdonk zich moest verantwoorden vanwege de parkeerapp die afgelopen november is ingevoerd. Er is veel kritiek op de communicatie over het nieuwe systeem en de functionaliteit. Die kritiek is niet mals, zowel vanuit gebruikers als de gemeenteraad. Bij het Utrechts Ombudsloket kwamen meer dan zeventig klachten binnen.

De wethouder ging daarom al eerder door het stof, het project is niet goed verlopen en de app is niet gebruiksvriendelijk. Een deel van de gemeenteraad wilde tijdens het debat vorige week al excuses horen, maar die weigerde de wethouder te geven.

Nieuw debat

Tijdens het debat gisteren werd er wederom veel kritiek geleverd op de app, maar ook op de wethouder en de informatievoorziening naar de raad. Volgens de VVD neemt de wethouder geen verantwoordelijkheid en zou ze het project van de nieuwe parkeersoftware gebagatelliseerd hebben. “Pas nu honderden, zo niet duizenden, Utrechters door de invoering van de parkeerapp zijn geraakt, kan de raad ingrijpen.” Volgens de VVD had de raad eerder geïnformeerd moeten worden. Het CDA vroeg zich hardop af: “Hoe kan het nou dat de wethouder niet eerder het gevoel uit de stad meekreeg dat dit helemaal misging?”

Wethouder Van Hooijdonk zei gisteren dat het haar ‘spijt’ dat het allemaal zo gelopen is: “Ik betreur dat en ik baal ervan.” Ook gaf ze nogmaals aan dat de impact van de nieuwe software is onderschat, de alarmbellen hadden eerder moeten gaan rinkelen, en dat daarom de raad ook pas later in het proces volledig werd geïnformeerd. “We zijn tekort geschoten.”

Voor verschillende partijen waren de woorden van wethouder Van Hooijdonk niet genoeg. Er werd een motie van wantrouwen ingediend. CDA, DENK, EenUtrecht, Stadsbelang Utrecht, Utrecht Solidair, UtrechtNu!, VVD en een gedeelte van de fractie van VOLT steunde deze motie. Daarmee behaalde het geen meerderheid.

Over de app

De app wordt gebruikt om met korting in de stad te kunnen parkeren, die korting kan toegepast worden als er bijvoorbeeld bezoek komt of als er zorgverleners komen. Voorheen kon de kortingscode bij de parkeerpaal ingevoerd worden, maar nu moet dat via een app. Daarbij moet de bewoner ook altijd het parkeergeld zelf betalen, voorheen kon de kortingscode gewoon aan het bezoek doorgegeven worden.

Na alle kritiek werkt de gemeente nog steeds aan de parkeerapp. Er wordt onder meer onderzocht of bezoekers weer zelf kunnen gaan betalen. Ook wordt er gekeken naar een beter alternatief voor mensen die minder digitaalvaardig zijn. Ook moet het gebruiksgemak van de app beter worden.