Wethouder benadrukt dat nieuwe parkeerapp in Utrecht een misser is, maar gevraagde excuses blijven uit

Wethouder Lot van Hooijdonk benadrukte donderdag in de gemeenteraad dat de nieuwe parkeerapp in Utrecht een misser is. Verschillende partijen vroegen om een excuses, maar daar voelde de wethouder niks voor. “Mensen in Utrecht hebben niks aan excuses, we moeten nu gewoon de problemen oplossen.”

Utrecht heeft een nieuwe parkeerapp gelanceerd, maar er is veel kritiek op de communicatie over het nieuwe systeem en de functionaliteit. De nieuwe app was volgens de gemeente nodig omdat de software die eerder gebruikt werd zou verlopen.

De app wordt gebruikt om met korting in de stad te kunnen parkeren, die korting kan toegepast worden als er bijvoorbeeld bezoek komt of als er zorgverleners komen. Voorheen kon de kortingscode bij de parkeerpaal ingevoerd worden, maar nu moet dat via een app. Daarbij moet tegenwoordig de bewoner ook altijd het parkeergeld zelf betalen, voorheen kon de kortingscode gewoon aan het bezoek doorgegeven worden.

‘Enorm onderschat’

De kritiek op de app is niet mals, zowel vanuit gebruikers als de gemeenteraad. Donderdag ging de wethouder door het stof, al eerder was aangegeven dat het project niet vlekkeloos verloopt. Donderdag zei wethouder Lot van Hooijdonk: “Er zijn een heel aantal dingen niet goed gegaan. De impact is enorm onderschat.”

Van Hooijdonk legde uit dat men bij de gemeente uitging van een technisch softwareproject, en niet dat dit ook bewoners zo direct zou raken. Een ‘misser’ aldus de wethouder. Daarnaast gaf ze toe dat de app ook nog eens heel gebruiksonvriendelijk was. Daarbij kreeg de verantwoordelijk wethouder pas laat in het proces door wat de gevolgen eigenlijk zijn van de nieuwe parkeerapp. Ze zou dus niet goed en te laat geïnformeerd zijn door haar ambtenaren.

Excuses

De raad was kritisch op de parkeerapp maar ook zeker op het handelen van de wethouder als eindverantwoordelijke. Zo zou de wethouder geen grip op het dossier hebben. Meerdere keren vroegen oppositiepartijen of Van Hooijdonk excuses wilde maken. Daar ging ze echter niet in mee. “Mensen in Utrecht hebben niks aan excuses, we moeten nu gewoon de problemen oplossen.” Ook dit leidde weer tot verontwaardigde reacties vanuit de oppositie.

Ondertussen werkt de gemeente nog steeds aan de parkeerapp. Er wordt onder meer onderzocht of bezoekers weer zelf kunnen gaan betalen. Ook wordt er gekeken naar een beter alternatief voor mensen die minder digitaalvaardig zijn. Ook moet het gebruiksgemak van de app beter worden.