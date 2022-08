Muurschildering van pionier Johanna Westerdijk prijkt aan Maliesingel in Utrecht  

Utrecht is een nieuwe muurschildering rijker: vanaf Maliesingel 54 kijkt professor Johanna Westerdijk (1883-1961), de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, de voorbijgangers vanuit haar laboratorium aan.

De muurschildering is gemaakt door het schilderscollectief De Strakke Hand, dat al eerder Utrechtse wetenschappers op muren in de binnenstad vereeuwigde. Zij brachten Westerdijk in beeld in haar laboratorium tegen een achtergrond vol reageerbuisjes met schimmelkweek en omlijst door iepenbladeren.

Westerdijk heeft zeer grote bijdragen geleverd op het gebied van onderzoek en onderwijs in de plantenziektekunde en de schimmelkunde en was jarenlang betrokken aan de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar de invloed van micro-organismen op het afweersysteem van planten. Samen met haar onderzoeksteam toonde ze in de eerste helft van de 20ste eeuw onder meer aan dat de iepenziekte en aardappelziekte door specifieke schimmels worden veroorzaakt.

Collectie

Westerdijk was ook de grondlegger van de grootste collectie levende schimmels ter wereld. Die collectie maakt deel uit van meer dan 100.000 verschillende levende schimmels, gisten en bacteriën die te vinden is op het Utrecht Science Park in het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute.

Schimmelonderzoek is van groot maatschappelijk belang: onder meer voor medische toepassingen, gewasbescherming, voedselvoorziening en voor circulaire innovatie. Deze muurschildering moet als een eerbetoon aan Johanna Westerdijk, als pionier op dit vakgebied, worden gezien.

De muurschildering van Johanna Westerdijk is een initiatief van SPORE, waarin Jacqueline Castelijns en Marieke Bemelman samenwerken om historische vrouwen bekend te maken bij een breder publiek.