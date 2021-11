Muziekduo BENR maakt Utrechtse versie van hit ‘Amsterdam’

De muzikanten Bart Maessen en Robin Zomer hebben een nieuwe versie gemaakt van het nummer ‘Amsterdam’ van Flemming. In het nieuwe nummer wordt niet Amsterdam, maar Utrecht bezongen.

“Ik ga jou vertellen dat het anders kan / Het is veel mooier nog dan Amsterdam / Recht in het midden van ons kleine land / Daar zit je dicht bij goud”, zingen de jongens van het duo BENR in rode microfoons. Op de achtergrond zie je het bekende Utrechtse straatbeeld.

In de parodie op het nummer ‘Amsterdam’ van muzikant Flemming wordt Utrecht in het zonnetje gezet. “Als trotste Utrechters hebben wij natuurlijk een versie gemaakt waarom de Domstad veel beter is dan Amsterdam”, vertellen Bart en Robin.

Top 40

Binnen enkele dagen is het nummer al meer dan 13.000 keer afgespeeld op Spotify en is de clip meer dan 43.500 keer bekeken op Youtube.

Normaal gesproken maakt BENR in samenwerking met Qmusic om de week een Nederlandse versie van een Engelstalig nummer uit de Top 40, waarin ze het nummer hertalen naar een Nederlandse track.

Bekijk hier de clip van BENR