Na jarenlang gesteggel lijkt de Grifthoekbrug in Utrecht er dan toch echt te komen

Er gaat naar verwachting ongeveer twintig jaar overheen, maar dan zou die er toch echt moeten staan: de Grifthoekbrug. De brug, waar in 2007 voor het eerst over werd gesproken, moet de Grifthoekgarage en het Wolvenplein met elkaar verbinden, maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.

Eind november van het vorige jaar deed raadslid Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) weer een poging om nieuw leven te blazen in een potentiële brug die het centrum en de noordkant van de singel moeten verbinden. In 2005 werd op de Grifthoek namelijk een parkeergarage gebouwd, maar écht vol stond die nooit. De loopafstand naar de stadskern was te groot, en automobilisten parkeerden liever dichterbij de binnenstad. Een brug leek de perfecte oplossing, maar zo simpel was dat niet.

Jarenlang project

Toch lijkt er nu schot in de zaak te zitten. De gemeenteraad laat in een antwoord op vragen van Bos weten dat ook zij het belang van de brug inzien. “De Grifthoekbrug is als zeer wenselijke verbinding naar voren gekomen in de eindrapportage verkennend onderzoek nieuwe fietsverbindingen uit 2020. De brug is ook belangrijk voor de herontwikkeling van de voormalige gevangenis Wolvenplein.”

De make-over van het Wolvenplein is dan ook precies de reden waarom er weer gekeken wordt naar de bouw van de brug. Met de brug in acht genomen, ligt er volgens de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan klaar aan het begin van 2025. De herbouw van het gebied kan dan op zijn vroegst eind 2025 beginnen.

Onvolledige financiering

Maar geheel probleemloos is die ambitie van de gemeente niet. Net zoals de afgelopen jaren, zijn er ook nu wat hindernissen voor het project. Zo is er budget voor de herziening van het Wolvenplein, maar is de bouw van de brug daarin niet meegenomen. Hierdoor kan de brug tot op heden nog maar deels gefinancierd worden. Volgens de gemeente is een hogere bijdrage op dit moment niet mogelijk ‘gezien de huidige marktomstandigheden’.

Wel zegt zij te kijken of er via een andere weg geld gevonden kan worden. Overigens is de Grifthoekbrug ook opgenomen in de omgevingsvisie van de gemeente. Maar, benadrukt de gemeente, ‘de omgevingsvisie is een ambitiedocument en geen uitvoeringsprogramma met een budget’. Zolang de financiering voor de brug niet rond is, blijft de herbestemming van het Wolvenplein nog uit.

Hinder

De Grifthoekbrug is al jarenlang met vlagen een punt der discussie in de gemeenteraad. Onder de naam ‘Waar blijft de Grifthoekbrug?’, vroeg raadslid Bos zich in november van het vorige jaar af wat er met het idee was gebeurd, en of daar nu niet nogmaals naar gekeken kon worden. Begin jaren 2010 leek de brug er bijna te komen, net zoals in 2015, maar beide keren werd er uiteindelijk toch een streep door de plannen gezet. Onder andere omdat andere parkeerprojecten gebouwd werden, er angst voor overlast was of er rekening gehouden moest worden met de gevangenis op het Wolvenplein.

Nu lijken alle neuzen toch dezelfde kant uit te staan en lijkt de brug er onder voorbehoud dan toch te komen. Hoeveel financiering de gemeente nog nodig heeft, is niet bekend.