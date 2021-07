Na Triton ook studentenverenigingen Unitas en Veritas tijdelijk dicht na coronabesmettingen

Na U.S.R. Triton sluiten nu ook studentenverenigingen Unitas S.R. en C.S. Veritas tijdelijk de deuren. Beide verenigingen kregen na evenementen te maken met coronabesmettingen.

Unitas kreeg maandag van de GGD te horen dat vrijdagavond zeker twee mensen besmet zijn geraakt bij een ‘externe activiteit’ van de vereniging. Volgens de vereniging zijn de landelijke maatregelen tijdens het evenement nageleefd en was de activiteit alleen toegankelijk met een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck App.

Op advies van de GGD houdt de vereniging in elk geval tot en met woensdag de deuren gesloten, maar als dat nodig blijkt kan de sluiting verlengd worden. “We hebben alle aanwezigen het dringende advies gegeven om zich vijf dagen na de activiteit te laten testen, deze woensdag”, aldus Unitas. “Ook hebben we al onze studenten op het hart gedrukt om gelijk te testen bij enige vorm van klachten en de vereniging te contacteren wanneer zij positief zijn getest.”

Veritas

Ook studentenvereniging Veritas heeft te maken met coronabesmettingen, ondanks dat het pand van de vereniging alleen toegankelijk is met een geldige QR-code in de CoronaCheck App. Ook Veritas heeft uit voorzorg het pand tijdelijk gesloten. Volgens de vereniging is het aantal besmettingen bij de Veritas ‘zeer minimaal’. “We zijn in goed overleg met de GGD en de onderwijsinstellingen over de situatie”, aldus Veritas.

Triton

Maandag werd bekend dat ook bij roeivereniging Triton tijdens een feest meerdere leden besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook deze vereniging benadrukt dat er gebruik is gemaakt van Testen voor Toegang. Triton heeft in overleg met de GGD besloten twee aankomende evenementen uit voorzorg te annuleren.