Naast mensen en dieren krijgen in Utrecht ook bomen een prik om te voorkomen dat ze ziek worden

Naast mensen en dieren kunnen ook bomen een vaccin krijgen om te voorkomen dat ze ziek worden of sterven. Dat gebeurt ook in Utrecht. Jaarlijks krijgt een deel van alle iepen in de stad een injectie tegen de iepenziekte. Deze week is de gemeente begonnen met de operatie en wethouder Susanne Schilderman beet het spits af.

Volgens Rob Vermeulen, bomenexpert bij de gemeente Utrecht, staan er in de stad in totaal zo’n 8.500 iepen en 2.750 exemplaren krijgen een injectie. “De ene soort is namelijk gevoeliger voor de ziekte dan de andere.” Wanneer een iep besmet raakt met de besmettelijke schimmelinfectie wordt de sapstroom door de boom geblokkeerd, waardoor de takken en bladeren geen voedsel en vocht meer krijgen én de iep uiteindelijk sterft. “De boom pleegt eigenlijk een soort zelfmoord”, aldus Vermeulen.

Deze week is op de Burgemeester van Tuyllkade de operatie om alle 2.750 iepen te injecteren van start gegaan, en dat is geen toeval. “Vanwege de vele exemplaren in de middenberm van deze weg wordt dit ook wel dé ‘iepenlaan’ van Utrecht genoemd. De dikste bomen die hier staan zijn ongeveer 55 jaar oud. Op een enkele plek staat een jonger exemplaar en de kans is groot dat daar ooit een boom stond die geruimd is vanwege de iepenziekte”, zegt de bomenexpert van de gemeente Utrecht.

Tekst loopt door onder afbeelding

Grote naald

Met een grote naald wordt door de bast van de boom, die bestaat uit dood weefsel, heen geprikt. Vervolgens rolt er een druppeltje van het middel in de laag waar het levende deel van de boom zich bevindt, waardoor de iep het vaccin kan opnemen. Een injectie is overigens geen garantie dat de bomen niet ziek worden, maar het verkleint de kans wel aanzienlijk. “Je moet het zien als een soort griepprik”, legt Vermeulen uit.

Er wordt naast deze prik ook een andere maatregel genomen om te voorkomen dat de besmettelijke schimmelziekte zich onder de bomen verspreidt. Zo worden op plekken waar de iepen genoeg ruimte hebben netten onder de grond geplaatst. “Hiermee voorkomen we dat de wortels met elkaar in contact komen, zodat ze niet op die manier de ziekte kunnen verspreiden”, zegt de bomenexpert. De schimmelinfectie kan zich daarnaast ook verspreiden via de kevers die in de boom zitten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Startschot

Wethouder Schilderman gaf door de eerste boom te injecteren het symbolische startschot voor de injectieronde. Na uitleg over het middel en het apparaat waarmee het vaccin wordt toegediend, prikte zij het apparaat door de bast.

Het is overigens niet nieuw dat de iepen een injectie krijgen, dit wordt volgens Vermeulen al ruim dertig jaar gedaan. Dit jaar duurt het tussen de twee en drie weken tot alle 2.750 bomen in Utrecht een vaccin hebben gekregen.