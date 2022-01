Nabestaanden van door stalker vermoorde Laura Korsman willen gedenkmonument

De nabestaanden van Laura Korsman hebben bij de gemeente Utrecht een verzoek ingediend voor het plaatsen van een gedenkmonument aan de Bosboomstraat. Korsman werd in juli 2018 om het leven gebracht door haar ex-vriend, nadat hij haar langere tijd stalkte. Het monument moet daarom naast gedenkplek, ook aandacht vragen voor de gevaren van stalking.

Het monument, dat de nabestaanden al hebben gemaakt, is een beeld van een vlinder. Voor het beeld is gebruik gemaakt van cortenstaal, waardoor het met de tijd zal verkleuren naar roestbruin. Ook willen ze Korsman haar geboorte- en sterfdatum, en de tekst ‘Ter nagedachtenis aan Laura Korsman, geboren uit liefde, gestalkt en vermoord’ aanbrengen. Het monument moet worden geplaatst in een plantenbak in de Bosboomstraat, tegenover Korsman haar woning.

De gemeente heeft als voorwaarde voor de plaatsing dat er geen bezwaar komt van de direct aanwonenden.

Stalker

De Utrechtse studente Laura Korsman werd op 11 juli 2018 in haar woning om het leven gebracht door haar ex-vriend Zamir M., nadat deze haar langere tijd gestalkt had. Hij werd in 2019 veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs. Wel werd M. verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, waardoor de straf drie jaar lager uitkwam dan de eis van het OM.