Nachttrein tussen Utrecht en Wenen gaat vanaf vandaag rijden

De nachttrein tussen Utrecht en Wenen gaat vanaf vandaag iedere dag rijden. De Nightjet, zoals de trein heet, vertrekt elke dag aan het begin van de avond vanuit Amsterdam om via Duitsland uiteindelijk in Oostenrijk aan te komen.

NS en de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB zijn het initiatief gestart. Het was eigenlijk de bedoeling dat de trein al vanaf 13 december 2020 zou gaan rijden, maar vanwege de coronamaatregelen in de verschillende landen was dit niet mogelijk. Nu de Nightjet weer gaat rijden is Nederland voor het eerst sinds 2016 weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen.

Het startpunt van de trein is Amsterdam. Daarna stopt de Nightjet in Utrecht, Arnhem, München, Innsbruck en Wenen. In omgekeerde richting arriveert elke ochtend ook een nachttrein in Nederland.

Klimaat

“Na Berlijn, Brussel, Londen en Parijs voegen we met deze nachttrein naar Wenen en Innsbruck, wederom een rechtstreekse verbinding naar een Europese hoofdstad toe aan onze dienstregeling”, zegt Marjan Rintel, president-directeur van NS, “Bovendien is de nachttrein een klimaatvriendelijke manier om internationaal op reis te gaan.”

Ook Andreas Matthä, CEO van ÖBB, benadrukt het duurzame karakter. “Met de komst van de Nightjet markeren we de volgende mijlpaal voor een duurzaam Europees netwerk van nachttreinen. Reizigers kunnen met de Nightjet veilig, ontspannen en klimaatvriendelijk reizen. Een enkele treinreis van Wenen naar Amsterdam bespaart bijna 100.000 kilogram CO2-uitstoot in vergelijking met een vliegreis.”

Kleurcodes

Vanaf 15 mei is in Nederland het algemene reisadvies om niet naar het buitenland te gaan vervallen. In plaats daarvan is er een reisadvies per land. Dat gebeurt door middel van kleurcodes.

Op dit moment geldt voor zowel Duitsland als Oostenrijk de oranje kleurcode. Dit houdt in dat vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen noodzakelijke reizen worden geadviseerd.

Door vandaag al te starten met de nieuwe verbinding wil NS voorbereid zijn op het moment dat mensen weer ongestoord kunnen reizen. En zitplaats voor de Nightjet begin bij 29,90 euro en een ligplaats bij 59,90 euro.