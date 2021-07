Natuurspeelplaats geopend in Haarzuilens: ‘Hier spelen de natuurliefhebbers van morgen’

Stichting Natuurmonumenten heeft met hulp van de provincie Utrecht ’speelnatuur’ aangelegd op Landgoed Haarzuilens. Dit is een speelplaats zonder strakke speeltoestellen of zachte speelplaatstegels, maar wel met modder, boomstammen en beestjes.

De wipkip, de glijbaan en de schommel zijn bekende onderdelen van de meeste klassieke speeltuinen. Maar in de speelnatuur in Haarzuilens zijn die nergens te bekennen. Hier kunnen kinderen ‘echt’ buitenspelen.

Floor Woortman, boswachter van Natuurmonumenten en nauw betrokken bij de speelplek, is blij met het resultaat: “Het is een natuurlijke speelplek waar kinderen heerlijk kunnen ravotten. Kinderen kunnen spelen met water, zand en modder. Ze mogen balanceren over boomstammen, verstoppertje spelen en hutten bouwen. Ook kunnen ze beestjes zoeken en over het water slingeren.”

De speelnatuur moet een plek zijn waar kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken en zo te leren waarderen. “Liefde voor natuur ontstaat heel vaak op jonge leeftijd door de natuur te ruiken, voelen en beleven. Kinderen die dat ervaren, zijn de natuurliefhebbers van morgen”, denkt Woortman.

Toegankelijk voor rolstoelen

De provincie Utrecht heeft de aanleg ondersteund met een subsidie vanuit het Agenda Vitaal Platteland (AVP). Gedeputeerde Hanke Bruins Slot heeft de speelnatuur officieel geopend: “Mooi dat kinderen hier samen kunnen buitenspelen en de natuur leren ontdekken. Ook vindt de provincie het belangrijk dat op avontuur gaan in de natuur ook voor kinderen met een beperking mogelijk is gemaakt.”

Want ook kinderen met een beperking kunnen terecht in de speelnatuur. Het terrein is grotendeels toegankelijk voor kinderen in een rolstoel. Voor de lastigere paadjes is een speciale rolstoel te leen die door het water kan rijden. “Onze speelplek is één van de weinige speelgelegenheden waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen”, zegt Woortman. “Samen lachen kent bij ons geen beperkingen.”

Drempel hoger dan vroeger

Met de speelnatuur wil Natuurmonumenten kinderen inspireren om de natuur in te gaan. “De drempel om de natuur te ontdekken is voor kinderen nu veel hoger dan vroeger. De agenda’s zijn vaak voller en er zijn meer schermverleidingen. Ook is er minder natuurlijke buitenspeelruimte. Als kinderen eenmaal buiten zijn, vinden ze het geweldig en zijn ze niet te stoppen”, ziet boswachter Woortman in de praktijk.

Bezoekers wordt een bijdrage van 1,50 euro per kind gevraagd en is bedoeld om de speelnatuur te kunnen onderhouden. Woortman: “We willen natuurlijk voorkomen dat het er over een paar jaar verwaarloosd bij ligt.”