Nieuw woonproject in Utrecht brengt mensen samen

Lachend komt Leonie Ouwens haar voordeur uit lopen. Ze woont in een nieuwbouwappartement in een bijzonder gebouw in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het wooncomplex heet LIVIN en het is een project waarbij een deel van de huurders dak- en/of thuisloos is geweest. Zo ook Leonie, in november vorig jaar klopte ze aan bij de noodopvang omdat ze geen huis meer had.

Leonie kwam vorig jaar op straat te staan toen haar relatie uitging. Ze had geen dak meer boven haar hoofd en vond de weg naar de opvanglocatie op de Maliebaan. Leonie vertelt: “Gelukkig heb ik geen nacht op straat hoeven te slapen. Dat wens je niemand toe. Ik ben eerder dakloos geweest en wist gelukkig waar ik hulp kon krijgen. Bij de opvang kon ik direct terecht. Ik kreeg een kamer aangeboden waar ik samen met een kamergenoot gebruik van kon maken. Ondertussen begonnen we met de Tussenvoorziening te werken om mijn leven weer op de rit te krijgen.”

Terwijl ze in de opvang zat begon ook de zoektocht naar een nieuwe vaste woning. Leonie: “Ik had verwacht dat ik daar lang op moest wachten.” In Utrecht kunnen bewoners die dakloos zijn urgentie krijgen, daarmee worden ze sneller geholpen aan een eigen plek. “Toen kreeg ik ineens een bericht dat dit speciale project er was, en er een appartement voor mij beschikbaar was. Ik was zo blij.”

Nieuw woonconcept

Dit speciale project is Eerst een Thuis. Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties in de regio Utrecht werken hierin samen om meer dan 200 dakloze mensen een eigen woning te bieden. Leonie krijgt een woning toegewezen bij LIVIN, een van de locaties binnen het project.

Dit is een nieuw woonconcept waarbij de gemeente Utrecht en De Tussenvoorziening dak- en thuislozen begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Het woonconcept houdt in dat huurders van Mitros samen een woongemeenschap vormen waarbij dus een gedeelte van de gemeenschap bestaat uit voormalige daklozen uit de maatschappelijke opvang.

Samenleven

In LIVIN ligt de nadruk op samenleven en omkijken naar elkaar. Er is begeleiding voor de bewoners die dak- of thuisloos zijn geweest en er is extra beheer vanuit Mitros. Alle bewoners van LIVIN hebben hun motivatie voor dit speciale woonconcept van tevoren toegelicht en aangegeven graag te willen bijdragen.

Veel Utrechters wilden hier graag wonen om zo bij te dragen aan het concept. Leonie woont er nu een paar maanden: “Het is echt fantastisch om een eigen plek te hebben. Echt een eigen huis, dat is heel bijzonder voor mij. Ook vind ik het fijn dat iedereen hier naar elkaar omkijkt, dat we als buren elkaar helpen als het nodig is en dat ik mij hier veilig voel.”

Leonie is erg te spreken over het project. Ze heeft naast een nieuwe woning ook een baan gevonden. “Op dit moment heb ik het allemaal weer aardig op de rit. Het is echt de start van een nieuw leven.”

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt?