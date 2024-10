Nieuwbouw Ondaatje aan Croeselaan stap dichterbij; gebouw moet in 2028 klaar zijn

Het nieuwe gebouw Ondaatje, waar de huurders van de nog te slopen woningen aan de Croeselaan kunnen gaan wonen, is weer een stap dichterbij. Volgens de huidige plannen kunnen de eerste bewoners in 2028 hun intrek nemen.

Er staat nog een heleboel te gebeuren aan de Jaarbeurskant van station Utrecht Centraal. In het zogenoemde Beurskwartier komen duizenden woningen. Vanwege alle ontwikkelingen moet wel een rijtje huizen aan de Croeselaan gesloopt worden. Hier is lang over gediscussieerd en tegen gedemonstreerd. Uiteindelijk besloot de raad dat de sloop toch echt nodig was.

Om de bewoners tegemoet te komen komt er een nieuw gebouw aan de overkant van de Croeselaan. Dat bouwproject heeft de naam Ondaatje gekregen. Er is toegezegd dat de huurders van de nog te slopen woningen hier gelijkwaardige woningen voor terugkrijgen. De toekomstige bewoners hebben tijdens het proces actief kunnen meedenken over het nieuwbouwproject.

Vervolgens konden de bewoners konden hun stem uitbrengen over het vervangende plan, 94 procent stemde in. “Dit overtreft de drempel van 70%, kenmerkt een bijzondere mijlpaal in dit project, en betekent dat we met groot draagvlak verder kunnen”, schrijft de gemeente.

Nu is ook de zogenoemde bouwenvelop klaar, wat weer een volgende stap is in de ontwikkeling van het gebouw. In Ondaatje komen 60 woningen, sociale huur en middenhuur. Het gebouw bestaat uit laagbouw met een maximale hoogte van 15 meter en hoogbouw met een maximale hoogte van 30 meter. Ook is er ruimte voor een commerciële huurder.

Als alles volgens planning verloopt kan er in 2026 gestart worden met bouwen waarna in 2028 het project afgerond kan worden. Dan kan ook de sloop starten van de woningen aan de Croeselaan.

De naam Ondaatje is bedacht door de bewoners van de Croeselaan die hier een vervangende woning krijgen. De naam verwijst naar de patriottenleider Quint Ondaatje, een rechtenstudent die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van een revolutionaire, democratische bestuursvorm in het Utrecht van 1786.