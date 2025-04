Nieuwbouwplannen Matserterrein Croeselaan vastgesteld: kantoren, woningen, horeca en groen

De plannen voor het Matserterrein, op de hoek van de Croeselaan en Jan van Foreeststraat, zijn officieel vastgesteld door de burgemeester en wethouders. Er komen kantoren, woningen, horeca, een binnentuin en een nieuwe wandelroute richting het centraal station.

Het Matserterrein is het terrein tussen de Jan van Foreestraat en de bestaande kantoren van de Rabobank. Het terrein wordt momenteel vooral gebruikt als parkeerplaats.

De bouwplannen maken het voor de Rabobank mogelijk haar kantorencomplex uit te breiden. Langs het spoor komen twee torens met een hoogte van 80 en 50 meter. Aan de Croeselaan en de Jan van Foreestraat komt juist vooral lagere bebouwing met 150 woningen. Het wordt een mix van sociale huur, betaalbare koop en vrije sector woningen. Ook komt er een binnentuin die overdag toegankelijk is voor publiek.

Schakel tussen stationsgebied en Dichterswijk

Het nieuwbouwgebied ligt tussen de torens van het stationsgebied en de kleinschaligere Dichterswijk. Om te zorgen voor een goede verbinding tussen de twee wijken, wordt de bebouwing aan de kant van het stationsgebied hoger dan aan de kant van de Dichterswijk.

Ook is het idee dat de materiaalkeuzes aansluiten bij het karakter van beide wijken. De bebouwing aan de zijde van het stationsgebied wordt zakelijker. Aan de kant van de Dichterswijk wordt vaker gekozen voor materialen als baksteen, hout of keramiek.

Verder komen er nieuwe verbindingen voor voetgangers. Een nieuwe promenade verbindt de Croeselaan met de Kruisvaart. Het Forum, het verhoogde wandelpad rondom Utrecht Centraal, wordt doorgetrokken tot aan de Valeriusbaan. Dit is de busbaan van de Croeselaan naar het station.

Plein met horeca en fietsenstaling

Op de hoek van de Valeriusbaan/Van Zijstweg en de Croeselaan komt een pleintje met horeca en een grote fietsenstalling. Daarnaast bouwt de Rabobank haar nieuwe auditorium aan het pleintje. De zaal wordt buiten kantooruren mogelijk opengesteld voor publiek. Het bestaande auditorium wordt gesloopt.

In het gebied komen 65 bomen te staan. Bestrating wordt alleen aangelegd als het nodig is om het terrein goed te kunnen gebruiken. Er is beperkt plaats voor auto’s. Het aantal parkeerplaatsen wordt, ondanks alle nieuwe gebouwen, niet uitgebreid. Het aantal fietsparkeerplekken neemt daarentegen fors toe: van 25 naar 1800.

Eerste gebouwen eind 2028 klaar

De gemeente hoopt dat bouw in de loop van 2026 kan beginnen. De eerste gebouwen kunnen dan eind 2028 in gebruik worden genomen. Of dit lukt, hangt af van de snelheid waarmee de omgevingsvergunning wordt verleend en mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures.

Ook het appartementencomplex Ondaatje, dat eveneens gebouwd wordt op het Matserterrein, is volgens planning eveneens in 2028 klaar. De plannen hiervoor werden eind 2024 al bekend.