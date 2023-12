Nieuwe bevolkingsprognose: Utrecht bereikt in 2029 aantal van 400.000 inwoners

Utrecht bereikt zoals het er nu naar uitziet in 2029 het aantal van 400.000 inwoners. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht. Vorig jaar was nog de verwachting dat die grens al in 2028 overschreden werd. Wel komt volgens de huidige voorspelling het inwonertal op 1 januari 2040 uit op bijna 472.800, terwijl die van vorig jaar uitkwam op 471.000 inwoners.



De gemeente maakt elk jaar een prognose van de bevolkingsgroei van Utrecht. Het rapport geeft een idee van de ontwikkeling van de Utrechtse bevolking. Daarbij worden onder meer woningbouwplannen en demografische cijfers – zoals geboorte, sterfte en migratie – meegenomen.

De prognosecijfers zijn wel altijd onzeker, omdat bijvoorbeeld het aantal migranten van jaar tot jaar kan verschillen. Ook veranderende omstandigheden in de bouw, zoals stijgende bouwkosten en tekort aan personeel, maken dat de prognose onzeker is. Vertraging bij woningbouwprojecten werkt bijvoorbeeld direct door in het prognosecijfer. Hoe verder er in de toekomst gekeken wordt, hoe onzekerder de cijfers zijn, benadrukt de gemeente.

Verschillen met vorige prognose

Het aantal inwoners dat Utrecht 1 januari 2023 telde is hoger dan voorspeld, omdat de bevolking in 2022 flink groeide. Volgens de gemeente heeft dat te maken met een sterke toename van het aantal immigranten, waaronder veel vluchtelingen uit Oekraïne.

Een van de vaste onderdelen van de bevolkingsprognose is de vraag wanneer Utrecht de grens van 400.000 inwoners passeert. In 2020 leek het er nog op dat dat in 2027 zou zijn, maar afgelopen jaren wordt de prognose steeds bijgesteld naar een jaar later. De nieuwste bevolkingsprognose gaat uit van 2029. In 2040 telt Utrecht naar verwachting 473.000 inwoners.

Meeste inwoners erbij in Zuidwest

De wijk Zuidwest krijgt er tussen nu en 2040 de meeste inwoners bij, onder meer vanwege de bouw van de Merwedekanaalzone in dat gebied. De komende zeventien jaar krijgt de wijk er 29.000 inwoners bij, wat het totaalaantal inwoners van Zuidwest op 68.918 brengt. Voor dit gebied staat tot 2040 de bouw van meer dan 15.000 nieuwe woningen gepland.

Ook Oost en Leidsche Rijn groeien behoorlijk. Daar komen er respectievelijk 16.189 en 16.705 inwoners bij. In Oost staan 8.600 nieuwe woningen op de planning en in Leidsche Rijn 8.500. De wijken waar naar verwachting de minste inwoners bij komen, zijn Noordoost (687) en Zuid (4.191).

Ook op het gebied van leeftijd is duidelijk welke groepen het hardst gaan groeien. Tussen nu en 2040 verwacht de gemeente dat er 29.733 mensen van 24 tot 34 jaar bij komen. De groep die het minst groeit is de leeftijdscategorie 12 tot 17 jaar.

Op de website van de gemeente is het hele rapport over de bevolkingsprognose te bekijken.