Nieuwe fietstunnel bij Kanaalweg in Utrecht gaat open

De nieuwe fietstunnel bij de Nelson Mandelabrug en bij de Kanaalweg gaat morgen om 09.00 uur open. Ook de Kanaalweg is dan weer toegankelijk voor fietsers.

Fietsers wachten al lang op de opening van de Kanaalweg. De weg was sinds 2 september 2019 dicht. Er moest ruimte worden gemaakt voor het aanleggen van busbaan Dichterswijk en de fietstunnel ter hoogte van de Nelson Mandelabrug. Toen de weg in september vorig jaar dichtging was de route juist net weer geopend na een vorige sluiting van 11 maanden.

De Kanaalweg is een belangrijke hoofdfietsroute met veel gebruikers. Fietsers kunnen vanaf dinsdagochtend de tunnel gebruiken. Het werk ter plekke is overigens nog niet klaar. Zo gaat het fietspad op de Kanaalweg, bovenlangs de tunnel, voor Villa Jongerius pas in het voorjaar 2021 weer open. Doorrijden kan wel via de gloednieuwe tunnel.