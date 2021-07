Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is door het Werelderfgoedcomité van Unesco op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Unesco heeft de inschrijving maandagmiddag bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de Utrechtse forten Fort aan de Klop, Fort de Bilt, Fort de Gagel, Fort Blauwkapel en de vier forten Lunetten.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie vormt nu samen met de Stelling van Amsterdam Werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’ en komt dus ook zo op de lijst te staan. De provincie Utrecht hoopt dat de werelderfgoedstatus bij gaat dragen aan een groeiend aantal bezoekers van het erfgoed.

De Hollandse Waterlinies vormen een verdedigingssysteem dat zich over 200 kilometer uitstrekt. Het bestaat uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, Werelderfgoed sinds 1996.

Het is gebouwd tussen 1815 en 1940 en bestaat uit 96 forten, dijken, sluizen, gemalen, kanalen en inundatiepolders, die Nederland moeten beschermen door land tijdelijk te laten overstromen. Nergens ter wereld vind je een waterverdedigingslinie van deze omvang, in een zo goed bewaarde toestand, aldus Unesco.

Voorlopige lijst

Al voor de inschrijving van de Stelling van Amsterdam als Werelderfgoed in 1996 werd er gesproken over de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2011 kwam de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de voorlopige lijst voor een Unesco-nominatie.

Uiteindelijk is het nominatiedossier in 2019 ingediend bij Unesco in Parijs. In 2020 was er door de coronacrisis geen vergadering van het Werelderfgoedcomité, maar nu is het besluit dan toch genomen.

ICOMOS

Expertiseorgaan ICOMOS adviseerde het Werelderfgoedcomité eerder dit jaar nog om het dossier terug te verwijzen naar Nederland, zodat het verder kon worden verbeterd. Het Werelderfgoedcomité heeft echter besloten om de Hollandse Waterlinies toch direct in te schrijven.

Trots

De provincie is blij met de status van Unesco Werelderfgoed. Gedeputeerde Zita Pels, voorzitter liniecommissie: “We zijn ontzettend trots dat de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam nu uitgebreid is met De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als vier provincies zetten we ons al jaren in voor de bescherming, het behoud en het versterken van dit unieke stukje Nederland. We zijn dankbaar dat deze inzet nu is beloond door het Werelderfgoedcomité en we hopen dat er veel mensen van over de hele wereld De Hollandse Waterlinies komen bewonderen.”

De voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, Kathleen Ferrier, noemt de inschrijving ‘een prachtig moment voor ons land’. “Een geweldige prestatie van alle betrokkenen. We mogen trots zijn op deze internationale erkenning. Maar laten we nu niet vergeten, dat er met de erkenning ook een grote verantwoordelijkheid komt: er heel goed voor te zorgen. Door deze inschrijving heeft Nederland zich aan dat doel internationaal gecommitteerd.”