Nieuwe invulling brugwachtershuisje in Utrecht: duikplank of ijssalon?

Wat moet er gebeuren met het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug? Inwoners van Utrecht mogen stemmen op hun favoriete idee. De keuze is uit een gedenkplek, een ijssalon, een microwoning en een startpunt van een interactieve wandeltocht.

Het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug over de Vaartsche Rijn wordt al jaren niet gebruikt. Op het oog is het ook niet echt meer een huisje te noemen. Er staat nog een fundering van waar het huisje ooit op stond, met daaronder een opvallende benedenverdieping die onderdeel is van de kademuur. Achter het huisje is een trap die leidt naar een klein plateau langs de waterlijn.

In juli deed de gemeente een oproep om ideeën voor een nieuwe invulling van het gebouwtje in te sturen. Daaruit zijn nu vier inzendingen geselecteerd, waar op gestemd kan worden.

Gedenkplek

Het eerste initiatief is een algemene gedenkplek. De initiatiefnemer ziet graag dat er een stadsmonument komt, dat van het huisje een plek van rust en bezinning maakt. “Een plek om te denken aan degene die de reis naar de overkant al gemaakt hebben”, zegt de bedenker in een video.

IJs-en koffiebar

De volgende suggestie: een ijs- en koffiebarretje. De initiatiefnemer denkt een terras op het kleine plateau aan het water. Het moet een ontmoetingsplek voor de buurt vormen, waar ambachtelijk (n)icecream geserveerd wordt, ijs dat volledig uit bevroren fruit bestaat.

Microwoning

Het meest ingrijpende plan is dat van een microwoning met een publieke functie. Op de fundering moet een verdieping komen, met daarop een kubusvormige sociale huurwoning. Onder in het gebouw is ook in dit plan ruimte voor een kleine koffiebar. Op de bouwtekening is op het dak een metershoge duikplank te zien. Op het oog lijkt deze olympische hoogtes te bereiken.

Startpunt interactieve wandeltocht

Als dit plan wordt gekozen, komt de brugwachter terug in het huisje. Maar dan als begeleider van een escapewandeling. Dat is een escaperoom, in de vorm van een wandeling. Door de hele wijk komen puzzels om op te lossen en codes om te kraken. Aan de hand hiervan ontdekken deelnemers lokale verhalen.