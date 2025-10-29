Nieuwe kerstkringloop in Utrechtse binnenstad zamelt geld in voor kankeronderzoek

Utrecht krijgt er een nieuwe tweedehandswinkel bij, speciaal voor de feestdagen: de Kerst Kringloopshop. Zaterdag 1 november opent de nieuwe winkel de deuren en kunnen bezoekers terecht voor tweedehands kerstartikelen, upcycle-producten en creatieve activiteiten. De volledige opbrengst wordt gebruik voor kankeronderzoek.

De Kerst Kringloopshop is te vinden aan Achter de Dom 22. Negentig procent van alles in de winkel is tweedehands of ‘geüpcycled’; van kerstbomen, lampjes en huisjes tot handgemaakte decoratie van Utrechtse makers.

“In mijn familie zijn we al jaren gek op de kringloop”, vertelt initiatiefnemer Janneke Kragt. “En we houden van kerst, maar liever zonder al die verspilling en overconsumptie. In de Kerst Kringloopshop kun je iets moois vinden, duurzaam bezig zijn en bijdragen aan een goed doel.”

Naast het shoppen van kerstspullen kunnen bezoekers ook in de winkel terecht voor koffie, creatieve workshops en knutselmiddagen voor kinderen.

Kankeronderzoek

Janneke heeft de winkel met een speciale reden opgezet. “Mijn moeder overleed twee jaar geleden aan darmkanker. Ik heb haar langzaam steeds zieker zien worden en voelde mij zo machteloos. Dat gemis wil ik nu omzetten in iets positiefs”, aldus Janneke. “Met de Kerst Kringloopshop wil ik geld inzamelen, zodat deze ziekte bij andere mensen hopelijk een ander verloop krijgt.”

De volledige opbrengst gaat daarom naar het UMC Utrecht, de Wilhelmina Kinderziekenhuis Foundation en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein voor kankeronderzoek.

Vraag om donaties

De collectie in de winkel is, door zijn tweedehandse aard, elke dag verschillend. Wat er in de winkel te vinden is, hangt af van wat er gedoneerd kan worden. De organisatie van de winkel roept Utrechters dan ook op om kerstartikelen te doneren of om daarnaast vrijwilliger te worden in de winkel of bij de sorteerlocatie.