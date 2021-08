Nieuwe muurschildering op station Utrecht Vaartsche Rijn

Het ontwerp lag al een paar jaar op de plank, maar nu is de muurschildering ook gemaakt. Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft recent een nieuw kunstwerk gemaakt op station Vaartsche Rijn.

De Verfdokter heeft al tal van werken gemaakt in Utrecht. Recent rondde hij nog een schildering af op een bunker in het Gagelbos bij Overvecht. De afgelopen tijd was hij aan het werk op station Utrecht Vaartsche Rijn.

De nieuwe schildering is een abstract ontwerp van het nabij gelegen Ledig Erf. Op Instagram schrijft de maker dat het ontwerp en plan al vier jaar op de plank lag, maar nu eindelijk gemaakt kon worden. Het werk is te vinden op een muur op een van de perrons.