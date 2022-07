Nieuwe regels moeten de overlast van bedrijfsafval in Utrechtse binnenstad terugdringen

Er komen in Utrecht nieuwe regels voor het aanbieden van bedrijfsafval. Daarin is onderscheid gemaakt tussen ondernemingen binnen de singels en de bedrijven die daarbuiten liggen. De gemeente hoopt met de nieuwe aanpak de overlast in het centrum terug te dringen.

Zo moeten alle ondernemers binnen de singels een zogenoemde identificatiesticker op hun afvalcontainer plakken. Hiermee kan de gemeente de containers herleiden zodat de eigenaar aangesproken kan worden wanneer het afval verkeerd wordt aangeboden. Ook wordt het tijdstip waarbinnen het afval aangeboden mag worden beperkt van 00.00 tot 17.00 uur.

“We ontvangen steeds vaker meldingen over verkeerd aangeboden bedrijfsafvalcontainers, met name in de binnenstad”, zegt wethouder Susanne Schilderman. “Bijvoorbeeld containers die op geleidestroken staan, fietsenstallingen blokkeren of te lang blijven staan. […] Met deze nieuwe regels is voor iedereen duidelijk wat wel en niet is toegestaan, ongeacht of de gemeente je afval ophaalt of een ander bedrijf. Dat gaat ons helpen om samen de openbare ruimte opgeruimd en aangenaam te houden.”

Gevel

In de rest van de stad is de druk op de openbare ruimte volgens de gemeente minder groot. Daarom mogen ondernemers in deze gebieden hun afval nog tussen 00.00 en 20.00 uur aanbieden.

Voor alle bedrijven in Utrecht geldt wel dat zij hun containers zo dicht mogelijk bij hun eigen gevel moeten neerzetten, mits het ophaalbedrijf hier kan komen en de afvalcontainers niet de doorgang blokkeren.

De nieuwe regels gelden vanaf 15 juli van dit jaar.