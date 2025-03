Nieuwe Utrechtse opslag geopend waarmee materiaal uit de stad tweede leven moet krijgen

Op bedrijventerrein Lage Weide is het nieuwe grondstoffendepot Trechterweide geopend. Met die opslag moeten materialen uit de stad worden verzameld, gerepareerd en schoongemaakt. Later kunnen die materialen dan weer worden ingezet in de stad.

Met het grondstoffendepot moeten materialen uit de stad beter bewaard blijven. Het gaat dan om materialen zoals klinkers, fietsenrekken en onderdelen van speeltoestellen. Zulke materialen bewaren kost de gemeente, wanneer er nieuwe projecten worden gestart, uiteindelijk minder geld. Bovendien wordt de ecologische voetafdruk verkleind en ook is het beter voor de circulariteit in de stad. Het is namelijk de ambitie van de gemeente om per 2050 volledig circulair te zijn.

Voordeel

Het depot, dat de gemeente tijdens de aankoop 20 miljoen kostte, is gelegen naast het Amsterdam Rijnkanaal. Gunstig, zegt de gemeente: “Dat maakt het ook mogelijk om transport deels via het Amsterdam-Rijnkanaal te doen, wat zorgt voor aanzienlijk minder transportbewegingen en lagere CO2-uitstoot.” Op termijn moet er ook ruimte komen voor een circulair bedrijf, ‘bijvoorbeeld op het gebied van papier en karton’. De ruimte voor zulke bedrijven zou elders in de stad schaars zijn.

Met name met het aantal straatstenen zou winst behaald kunnen worden, denkt de gemeente. Straten worden volgens hen regelmatig opnieuw ingericht en vergroend. In Utrecht ligt volgens bijna 7 miljoen vierkante meter bestrating, wat gelijk is aan 580 voetbalvelden.

Eerste projecten

Verantwoordelijk wethouder Susanne Schilderman (circulaire economie), zegt blij te zijn dat het depot in gebruik wordt genomen: “De naam ‘Trechterweide’ verwijst naar de oorspronkelijke naam van het gebied. Trechterweide werd toen gebruikt door alle inwoners van de stad, bijvoorbeeld voor het laten grazen van vee. Met de komst van het grondstoffendepot gaat deze plek opnieuw een grote rol spelen voor alle inwoners van Utrecht.”

Voordat het grondstoffendepot in het leven werd geroepen, werd er per project gekeken of het mogelijk was om materialen te hergebruiken. De afgelopen maanden heeft de opslag al bij een paar projecten in de stad een rol gespeeld. Zo zijn stenen afkomstig van de Amsterdamsestraatweg gebruikt op het Befu-terrein, en zijntegels van de Archimedeslaan opnieuw gebruikt als zitmuur bij een volkstuincomplex.