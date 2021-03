Nieuwe voetbalclub voor sportpark Papendorp: SV Utrecht United

Er is een nieuwe voetbalvereniging gevonden voor sportpark Papendorp. De club SV Utrecht United gaat de velden gebruiken. Als alles goed gaat, wordt er met ingang van het seizoen 2021-2022 weer in competitieverband gevoetbald.

Een nieuwe voetbalclub oprichten, daar gaat wel wat werk inzitten, zo vertelt Vincent Diepstraten. Hij was jarenlang betrokken als onder meer leider en bestuurslid bij Zwaluwen Utrecht 1911 en JSV. Nu is hij – samen met initiatiefnemers Hocein S’touti, Rahma El Hannoufi, Fatiha Imola en Yakub Aydemir– druk om Utrecht United van de grond te krijgen.

De velden van sportpark Papendorp werden niet meer gebruikt doordat de club die er zat door de KNVB werd geroyeerd. Sindsdien was de gemeente op zoek naar een nieuwe vereniging die de bal wilde oppakken.

Nieuw leven

Die lijkt nu dus gevonden te zijn. Diepstraten vertelt: “Het is heel belangrijk dat we weer de mogelijkheid voor sport en ontspanning kunnen gaan aanbieden. Een hoop meisjes en jongens staan bij clubs op de wachtlijsten. Het aanbod is gering. Dus het is goed als we het terrein opnieuw leven in kunnen blazen door een nieuwe club op te richten. Straks kan iedereen uit de omgeving weer komen voetballen.”

De nieuwe club, de gemeente, SportUtrecht en de KNVB zijn nu bezig om alle formaliteiten te regelen. Als alles goed gaat, kan er in mei al getraind worden. Wedstrijden gaan dan plaatsvinden met ingang van seizoen 2021-2022.