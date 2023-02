Nijmegen, Rotterdam en nu ook Utrecht vergoeden kosten wijzigen geslacht geboorteakte

In navolging van Nijmegen en Rotterdam vergoedt gemeente Utrecht nu ook deel van de kosten die komen kijken bij het aanpassen van iemands geregistreerde geslacht. Om precies te zijn gaat het om de kosten van een deskundigenverklaring. Die is nodig om het geslacht op de geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP) aan te passen.

De Utrechtse fracties van Partij voor de Dieren en BIJ1 wilden van het college weten of Utrecht de bijkomende kosten voor de administratieve wijziging van geslachtsregistratie (met terugwerkende kracht) zal vergoeden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nijmegen, vergoedt Utrecht niet alle kosten.

“Wij zijn bereid om de deskundigenverklaring te vergoeden”, lichtte burgemeester Sharon Dijksma toe. “We zijn ook aan het kijken of er nog mogelijkheden zijn, binnen het beperkte budget dat de wethouder heeft, om die vergoeding eventueel met terugwerkende kracht te vergoeden.”

Geen bugdet

De bijkomende rechtskosten voor rechtszaken of de kosten voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs worden door de gemeente Utrecht niet vergoed. Daar is volgens burgemeester Dijksma geen kwijtscheldingsbeleid voor en geen budget.

Eerdere soortgelijke verzoeken van andere groepen werden afgewezen door de gemeente, zegt Dijksma, zoals gratis ID-kaarten voor mensen met een laag inkomen. “Dan is het moeilijk verdedigbaar als we dat nu wel zouden doen.”

Iemands geslacht aanpassen op hun geboorteakte en in de BRP is gratis, maar daar is nu nog een deskundigenverklaring bij verplicht. Die kost 65,00 euro en het gesprek dat daarvoor met een deskundige gevoerd moet worden, kost 250,00 euro.

‘Zijn wie je bent’

Er ligt nu een wetsvoorstel, de zogenoemde transgenderwet, om dit aan te passen. Dat zou betekenen dat iemand die ouder is dan 16 jaar geen deskundigenverklaring meer nodig heeft om in de geboorteakte het geslacht aan te passen.

“Daar zijn we erg voor”, zegt de burgemeester. “Het recht om te kunnen zijn wie je bent, is essentieel.” Ze citeert daarbij belangenorganisaties die vaak zeggen: “Trans- en intersekse personen weten zelf prima wie ze zijn”.

Volgens Dijksma is het tegenstrijdig met het recht op zelfbeschikking dat iemand, zeker als diegene ouder is dan 16, dan nog ‘ingewikkelde gesprekken moet voeren om hun identiteit te bewijzen’. Dijksma: “Ook deskundigen hebben aangegeven geen toegevoegde waarde te zien in die verklaring. Dat is denk ik ook heel relevant.”