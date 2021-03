NK Tegelwippen is van start gegaan, waaronder in Utrecht; ‘We zetten in op minimaal 10.000 tegels’

Utrecht is een van de veertig steden die meedoet aan het NK Tegelwippen dat dinsdag van start is gegaan. Het idee is dat er in een maand tijd zoveel mogelijk tegels plaatsmaken voor groen. De stad die de meeste tegels omwipt, wint het kampioenschap.

Met het NK Tegelwippen wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een serieus probleem. Wanneer er in een stad namelijk te veel bestrating is kan het regenwater slechter worden opgevangen, is het tijdens de zomerdagen nog warmer en is er minder plek voor bijvoorbeeld vogels en insecten.

“Minder tegels en meer groen, het klinkt simpel. En dat is het ook”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “In de openbare ruimte vervangt de gemeente asfalt of stenen door groen waar dat kan. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Malieblad, maar ook op de Eykmanlaan. Ook op kleinere schaal kunnen we veel bereiken, bijvoorbeeld door een deel stoeptegels te vervangen door een kleine strook of blok aan groen, zoals op de Oranjerivierdreef.”

Oproep

Maar de gemeente kan het niet alleen. Grofweg 40 procent van de buitenruimte in Utrecht is van de gemeente. De overige 60 procent is dus van particulieren en bedrijven. “Daarom wil ik alle inwoners van de gemeente Utrecht oproepen om een paar tegels te wippen en te vervangen door groen of een geveltuintje. Samen maken we het verschil”, aldus de wethouder.

Utrechters die mee willen doen kunnen terecht op de website van het NK Tegelwippen. Hier kan worden ingevuld hoeveel tegels plaats hebben gemaakt voor groen. De gemeente zegt in te zetten op minimaal 10.000 tegels die door bewoners worden vervangen door planten, bloemen of gras.