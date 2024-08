No Border Camp bezet grasveld in Utrecht en wil vanaf daar in verzet komen tegen het migratiebeleid

Het zogenoemde ‘No Border Camp’ is dinsdagochtend neergestreken op een grasveld in Papendorp in Utrecht. Omdat de initiatiefnemers geen vergunning hebben spreken zij van een ‘bezetting’. Het is het idee dat honderden mensen samenkomen op deze plek om vanuit daar in verzet te gaan tegen het Nederlandse migratiebeleid.

Het No Border Camp is niet nieuw. Eerder stonden vergelijkbare kampen in Rotterdam, Wassenaar en Groningen. Dit jaar strijkt het initiatief voor het eerst neer in Utrecht. Dinsdagochtend is rond 10.00 uur begonnen met het neerzetten van de verschillende tenten. De organisatie roept sympathisanten op ook met een tent naar het terrein te komen. Op basis van eerdere edities wordt verwacht dat er verpreid over de week zo’n 300 mensen op het kamp verblijven.

De organisatie heeft geen contact gehad met de gemeente Utrecht. Er is dan ook geen vergunning voor het No Border Camp. De politie is in de ochtend al poolshoogte komen nemen, maar is even later weer vertrokken.

Protestmars

Woensdag vertrekken de mensen in het kamp naar Soesterberg om te demonstreren bij Kamp Zeist. “Kamp Zeist is al jaren doelwit van acties tegen het onmenselijke vluchtelingenbeleid”, zegt Sasha, woordvoerder van de organisatie van het No Border Camp, “en morgen staan we daar weer om opgesloten mensen een hart onder de riem te steken en om een duidelijke stem te laten horen voor het afschaffen van grenzen en voor vrijheid van beweging voor iedereen.”

Zaterdagmiddag start een protestmars in het kamp die ergens in de binnenstad van Utrecht eindigt. Het idee is dat het No Border Camp tot en met zondag op Papendorp blijft.