‘Nog steeds intimidatie bij abortuskliniek in Utrecht’

De maatregelen die in Utrecht genomen zijn om intimidatie door anti-abortusdemonstranten bij de kliniek aan de Biltstraat te stoppen zouden weinig effect hebben. Het Humanistisch Verbond luidt nu de noodklok omdat de problemen bij verschillende klinieken in Nederland blijven aanhouden.

De abortuskliniek op de Bilstraat heeft al langer last van ‘agressieve anti-abortusdemonstranten’. Mensen die het gebouw bezoeken, zoals vrouwen die een abortus willen ondergaan, worden aangesproken door demonstranten.

De gemeente Utrecht is al meerdere malen in gesprek gegaan met de anti-abortusdemonstranten van ‘Schreeuw om Leven’. De burgemeester liet eerder al weten dat de demonstranten niet bij de toegangen naar de kliniek mogen staan om mensen aan te spreken en de te demonstreren. In de omgeving demonstranten kan wel.

De problemen in Utrecht staan niet op zichzelf. Een jaar geleden startte het Humanistisch Verbond de campagne ‘Vrij om over je eigen buik te beslissen’ om aandacht te vragen voor de toenemende intimidatie van abortuskliniek-bezoekers.

Noodklok

De vereniging van humanisten luidt nu echter de noodklok. “Helaas is het bij praten gebleven. We zijn een jaar verder en niets is veranderd. We spraken met elf van de veertien klinieken over de status van intimidatie van abortusklinieken, waaronder het Vrelinghuis in Utrecht.”

Ondanks gesprekken met gemeenten en politie is de intimidatie daar niet afgenomen volgens het Humanistisch Verbond. Manager Bar-Lev Querido van het Vrelinghuis, de kliniek in Utrecht vertelt: “In Utrecht is het probleem niet effectief aangepakt. Nog altijd worden bezoekers opgewacht, toegang tot de kliniek bemoeilijkt, aangesproken of nageroepen, bestookt met ‘woorden Gods’, of ze krijgen folders of plastic embryo’s in de handen gedrukt.”

Bufferzones

Het Humanistisch Verbond wil nu dat er ruime bufferzones rondom de klinieken worden ingesteld en dat die ook gehandhaafd gaan worden. “Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar vrouwen moeten veilig en ongestoord de kliniek kunnen bezoeken. Bufferzones zijn een oplossing. Anti-abortusdemonstranten worden daarmee op afstand gehouden zodat vrouwen ongehinderd naar binnen kunnen.”

Er is ook een petitie om gemeentes op te roepen om de bufferzones in te stellen. Deze is maandagmiddag ruim 22.000 keer ondertekend.