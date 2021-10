Nog steeds meer dan duizend parkeerplekken bij Hoog Catharijne dicht

Al geruime tijd zijn meerdere parkeergarages bij winkelcentrum Hoog Catharijne afgesloten. Op dit moment zijn 1137 plekken niet bruikbaar, maar ze blijken ook niet nodig want er is nog voldoende plek. Volgens Klépierre, eigenaar van het winkelcentrum, is de reden; de coronacrisis.

Toen de coronacrisis uitbrak en het bezoek aan Hoog Catharijne flink afnam zijn meerdere garages gesloten. Zowel P2, P3 als P6 zijn op het moment dicht. Daar zijn in totaal 1137 parkeerplekken mee gemoeid.

Echt nodig zijn ze ook niet want er is volgens Klépierre voldoende capaciteit in de andere garages. In P1, P4 en P5 zijn in totaal 1923 plekken.

Een woordvoerder van het winkelcentrum laat weten dat op piekmomenten P3 geopend wordt. Er wordt verwacht dat deze garage in de loop van het jaar vaker geopend gaat worden. Ook P2 en P6 kunnen weer geopend worden als ze nodig zijn.