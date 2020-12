Nog twee dagen om boek met indrukwekkende foto’s en verhalen van 2020 te bestellen

Het boek DUIC in 2020 met de mooiste verhalen en indrukwekkendste foto is nog 2 dagen te bestellen. Vrijdagavond sluit de crowdfunding, die nu al een succes is met 120 procent op de teller.

Vanwege het succes van de crowdfunding kunnen we nu al met zekerheid zeggen dat het boek er echt gaat komen. Lezers hebben nog tot vrijdagavond om het boek te bestellen en krijgen zo als eerste een exemplaar in handen.

Dag in, dag uit is DUIC bezig met Utrecht. De bewoners, de ontwikkelingen, de uitdagingen, de gebeurtenissen, de ondernemers en de politiek. We volgen onze stad en maken het nieuws. 2020 is een uniek jaar. Corona laat in alle wijken en lagen van de stad diepe sporen na, maar er gebeurde meer. Veel meer. Deze indrukwekkende verhalen zijn samen met de mooiste fotografie terug te zien in DUIC in 2020.

Overzicht

Het is de eerste keer dat DUIC zo’n jaaroverzicht maakt. Het boek bestaat uit zo’n 175 pagina’s die zijn gevuld met verhalen over gebeurtenissen en inwoners uit Utrecht. Wat gebeurde er in die 12 maanden? Welke Utrechters kwamen in het nieuws? Welke ondernemers maakten het verschil? Wat typeert afgelopen jaar? Het is te zien en te lezen in DUIC in 2020.

Via deze pagina kan nog steeds een exemplaar worden gekocht. In januari 2021 verschijnt het boek.