NoiZ in Utrecht gaat weer open; nachtopvang verandert in 24-uursopvang

De Nachtopvang in Zelfbeheer (NoiZ) aan de Keulsekade gaat dinsdag weer open na een grondige verbouwing. De locatie is nu ingericht als 24-uursopvang voor 45 personen.

Wethouder Maarten van Ooijen, beheerders Frank en Rudi en bestuurder Jules van Dam (van De Tussenvoorziening openen de NoiZ aan de Keulsekade na twee jaar opknappen. De NoiZ is grondig verbouwd door de gemeente Utrecht.

Voorheen moesten mensen die in de nachtopvang sliepen, ’s ochtends weer de straat op. Nu hoeft dat niet meer. Wethouder Van Ooijen: “In Utrecht willen we dat mensen 24 uur op een opvanglocatie kunnen verblijven, liefst op een eigen kamer. Hiermee hebben zij een vaste plek en daarmee meer rust om te werken aan herstel.”

Zelfbeheer

NoiZ in Utrecht is de enige opvanglocatie die door dak- en thuislozen wordt beheerd, vertelt Jules van Dam. “In het ruim 25-jarig bestaan is de NoiZ nog geen dag dicht geweest. Dat vind ik fantastisch. Het is de schoonste opvang van Nederland, de maaltijden zijn prima, het onderlinge afstemmen gaat goed, het rooster dat telkens weer door daklozen zelf gevuld moet worden en ook gevuld wordt. Hulde.”