De Vakbond Voor Machinisten en Conducteurs (VVMC) heeft op woensdagmiddag in Utrecht geprotesteerd als laatste signaal naar de NS voor een betere cao. Tientallen leden van de VVMC liepen in hun vrije tijd van het Centraal Station naar het hoofdkantoor van de NS om ‘een vuist te maken naar de NS-directie’.

De VVMC is samen met de vakbonden FNV Spoor, CNV en VHS sinds 7 januari in gesprek met de NS voor een betere cao. De vakbonden hadden allemaal een voorstel meegenomen, maar de NS niet omdat zij in één keer een akkoord hadden willen sluiten volgens VVMC. Sindsdien hebben de vakbonden en NS al negen keer met elkaar om de tafel gezeten – zonder succes.

Flinke schop tegen de schenen

De onderhandelingen lopen op verschillende punten spaak. Volgens de VVMC is vooral het laatste loonaanbod van de NS ‘een flinke schop tegen de schenen van medewerkers’. De NS heeft een loonsverhoging van 2,5 procent per 1 maart 2025, 2,25 procent per 1 maart 2026, en 0,5 procent per 1 januari 2027 en een cao met een looptijd van 27 maanden voorgesteld. VVMC reageerde ontdaan: “Met de huidige inflatie is dit achteruit boeren. Is dat de bedoeling van NS?”

Naast het loonaanbod zijn de vakbonden en NS onder andere in conclaaf gegaan over de regeling zware beroepen. Volgens de VVMC zijn er stappen gemaakt in de regeling zware beroepen, maar is dit nog niet voldoende voor een geslaagde cao. CNV en VHS sluiten zich hierbij aan en schrijven over ‘muizenstapjes’ in de onderhandelingen.

Eindstation in zicht?

FNV Spoor liet na de laatste onderhandelingsronde weten dat de onderhandelingen veel te lang duren: “De NS gaf aan dat er nog geen sprake is van een eindbod, waarop wij aangaven bereid te zijn nog een allerlaatste poging te wagen.” Deze ‘allerlaatste’ onderhandelingsronde is komende donderdag 8 mei gepland. Mochten de vakbonden en hun leden dan niet akkoord gaan met het eindbod van de NS, zijn stakingen volgens VVMC en FNV Spoor niet uit te sluiten.