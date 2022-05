Nu de werkzaamheden starten legt wethouder Van Hooijdonk uit waarom de Westelijke Stadsboulevard er komt

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar nu de jarenlange verbouwing van vier kilometer weg dwars door Utrecht gaat beginnen, vertelt wethouder Lot van Hooijdonk graag waarom dit ook al weer gaat gebeuren. Want terwijl het aantal inwoners toeneemt en het autobezit ook nog eens relatief harder groeit dan het aantal inwoners, gaan er op de Westelijke Stadsboulevard juist rijstroken verdwijnen. Hoe zit dat?

We kunnen er gelijk duidelijk over zijn, voor fervent auto- en asfaltliefhebbers gaat de nieuwe Westelijke Stadsboulevard misschien niet perfect uitpakken. Maar, zo meent wethouder Lot van Hooijdonk, de straten in de stad behoren ook juist vooral toe aan bewoners. Eerst even het traject – DUIC schreef recent al uitgebreid over het project en de verkeershinder die de komende jaren te verwachten is – dat loopt vanaf de Marnixlaan via de Sint Josephlaan, Cartesiusweg, Thomas à Kempisweg, Spinozaweg, Lessinglaan, Joseph Haydnlaan helemaal door tot en met de Pijperlaan. Het gaat om zo’n vier kilometer weg die opnieuw ingericht gaat worden. Een ‘fors project’, wordt het ook genoemd door wethouder Van Hooijdonk, waar al jaren over gesproken wordt.

Er zijn meerdere reden waarom het college, en een meerderheid van de gemeenteraad, wil dat deze straten flink heringericht gaan worden, waarbij over bijna het hele traject rijstroken verdwijnen. Het lijkt juist onhandig; terwijl er steeds meer Utrechters bijkomen, verdwijnt er asfalt. Dat heeft ermee te maken dat wethouder Van Hooijdonk graag ziet dat met de groei van het aantal inwoners, de groei van het aantal auto’s niet evenredig meebeweegt.

Van Hooijdonk: “We willen juist lopen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleren. Op die manier kan de stad op een gezonde manier groeien. Daarbij willen we ook dat het aandeel groen mee kan groeien met de stad, daar is ruimte voor nodig en die ruimte kunnen we krijgen door de ruimte voor autoverkeer in te perken. In dit project komen er bijvoorbeeld daarom tweehonderd bomen bij.” Fietsers en voetgangers gaan in ieder geval veel meer ruimte krijgen, waarbij ook het oversteken een stuk makkelijker gaat worden want er komen acht oversteekplaatsen bij.

Ook is er nog een andere reden die Van Hooijdonk benadrukt, die komt voort uit de vraag: waar wil je de ruimte die er is in de stad aan besteden? De wethouder laat haar antwoord weten: “We willen ruimte voor mensen die bewegen, dus onderweg zijn, inperken ten gunste van mensen die ergens wonen, slapen, buitenspelen en elke dag daar de lucht inademen. Het belang van deze mensen vind ik belangrijker dan dat van mensen die ergens doorheen rijden.”

Files

Kunnen we straks dan files verwachten op de Westelijke Stadsboulevard omdat het autoverkeer minder belangrijk wordt? Dat is niet de verwachting, zo meent Van Hooijdonk. Van Hooijdonk: “Ook al gaan we terug in rijstroken, de capaciteit van de weg blijft ongeveer gelijk. Dat heeft heel erg met de kruispunten te maken die we anders gaan inrichten. Er komen bijvoorbeeld voorrangskruispunten, die we ook kennen van ’t Goylaan. Ook gaan we zo veel mogelijk verkeerslichten weghalen, en diegene die er blijven staan worden een stuk ‘slimmer’ waardoor de verkeersafwikkeling sneller gaat.” De gedachte is dat deze maatregelen moeten zorgen voor een vlottere verkeersafwikkeling waardoor de capaciteit van de weg ongeveer gelijk moet blijven. De totale herinrichting moet ook het gevoel van een ‘racebaan’ wegnemen, een typering die Van Hooijdonk omwonenden van bepaalde stukken heeft horen gebruiken.

Toch blijft bij bijna elk verkeersproject in Utrecht nog wel de wens dat bepaalde automobilisten voortaan zoveel mogelijk wegblijven. Dan gaat het om autoverkeer dat geen vertrek- of eindbestemming heeft aan de route. “Lokaal verkeer moet altijd mogelijk blijven, maar doorgaand verkeer willen we het liefste via de ring zien.” De wens is dat het autoverkeer ongeveer tien procent afneemt op de Westelijke Stadsboulevard. Dan ook nog even terugkomend op de groei van het autobezit in Utrecht wat benoemd werd in de eerste alinea van dit artikel. Na een jarenlange evenredige groei, groeide het autobezit in 2021 harder dan het inwonertal. Van Hooijdonk: “Dit zou mogelijk een effect van de coronacrisis kunnen zijn, waarbij meer mensen een auto kochten om niet afhankelijk te zijn van de trein.” Dit is echter niet zeker.

Over de werkzaamheden

De herinrichting gaat vandaag van start en de werkzaamheden zijn opgedeeld in vijf fases. Er gaat veel verkeershinder zijn. Het ontwerp voor de Marnixlaan, St. Josephlaan en Cartesiusweg is al helemaal af en het werk gaat daar dan ook starten. Het gaat even duren maar eind 2024 moeten de werkzaamheden klaar zijn. Dan weten we ook echt of het geschetste toekomstscenario uitkomt.