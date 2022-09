Gemeente Utrecht neemt extra maatregelen tegen onrust en overlast bij bollendak op Stationsplein

De gemeente Utrecht gaat extra maatregelen nemen tegen de overlastgevers bij het bollendak op het Stationsplein. Het gaat al langere tijd regelmatig mis onder het bollendak: er is sprake van overlast en intimidatie en er zijn meerdere steekpartijen geweest. Daarnaast is er een stijging van het aantal winkeldiefstallen en zakkenrollerij in de binnenstad.

De incidenten laten volgens de gemeente ‘een zorgelijk patroon zien van overlast en geweld’. De overlast zou veroorzaakt worden door verschillende groepen. De ene keer gaat het om alcohol- en drugsverslaafden, terwijl het de andere keer arbeidsmigranten of ‘veiligelanders’ (vreemdelingen in Nederland afkomstig uit een land dat door de Rijksoverheid als veilig wordt aangemerkt, red.) zijn.

Voor de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente zijn de vele incidenten bij het bollendak aanleiding om extra maatregelen te treffen. “De huidige situatie is onacceptabel. Het heeft grote impact op omwonenden, winkeliers, bezoekers en passanten”, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

Verblijfsontzeggingsgebied

De politie, het OM en de gemeente komt nu met een breed pakket aan maatregelen, van preventietrainingen voor winkeliers tot acties van enkele uren waarin gecontroleerd wordt op bijvoorbeeld overlast. Onder het bollendak is ook per direct toezicht van vier tot zes extra gemeentelijke handhavers en de politie is zichtbaarder aanwezig en treedt op bij overtredingen.

Naast de direct genomen maatregelen, gaat burgemeester Sharon Dijksma een zogenoemd ‘verblijfsontzeggingsgebied’ aanwijzen. Personen die in dat gebied de openbare orde verstoren, krijgen gelijk een tijdelijke verblijfsontzegging. Hoe lang die verblijfsontzegging geldt, hangt af van hoe vaak iemand de openbare orde verstoort; hoe vaker dat gebeurt, hoe langer de ontzegging.

Overlastgevende vreemdelingen

De aanpak van de groep overlastgevende vreemdelingen is volgens de gemeente lastig. “Het mobiele karakter van deze groep (veelal afkomstig van buiten Utrecht), hun ‘status’ als vreemdeling uit een veilig land en het feit dat het uitzetten van deze vreemdelingen zeer ingewikkeld is, maakt de aanpak van deze doelgroep complex.”

Er wordt daarom samen met onder meer het Rijk en justitie gewerkt aan een persoonsgerichte aanpak. “Gestart wordt met ongeveer 50 personen die nu in beeld zijn. Voor personen die niet rechtmatig in Nederland verblijven en crimineel gedrag en overlast veroorzaken, wordt beoordeeld of gedwongen of vrijwillig vertrek mogelijk is”, aldus de burgemeester.

