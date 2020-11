Omwonenden Utrechtse wietboot vangen bot bij de rechter

De rechtbank in Utrecht heeft besloten dat de wietboot aan de Utrechtse Wittevrouwensingel niet extra hoeft te gaan handhaven. Omwonenden van de coffeeshop stapten naar de rechter omdat ze zeggen overlast te ervaren.

De omwonenden deden een handhavingsverzoek dat maandag door de rechter werd behandeld. Volgens de omwonenden overtreedt de eigenaar van de wietboot meerdere regels.

Zo dachten ze dat de wietboot in 2014 van eigenaar was gewisseld, wat zou betekenen dat de coffeeshop niet in een woonwijk mag worden gevestigd. De rechtbank zegt echter dat de coffeeshop niet van eigenaar wisselde en daarom wel op de huidige locatie mag zitten.

Omwonenden vinden verder dat bezoekers van de coffeeshop voor overlast zorgen, maar de rechtbank oordeelt dat die overlast ‘in redelijkheid te verwachten is in de omgeving van een horecagelegenheid’. Volgens de rechter is de overlast niet zo groot dat de eigenaar van de coffeeshop hierop moet handhaven.

Affichering

Ook klachten over affichering, verkoop aan toeristen en de aanwezigheid van een terras hielden bij de rechter geen stand. De naam en het logo op de vlaggen van de coffeeshop zijn te summier om als reclame te worden gezien en ook met het lichtsnoer wordt het verbod op affichering volgens de rechtbank niet overtreden.

Verder vond de rechtbank dat de eigenaar van de coffeeshop mag verkopen aan toeristen, zolang wordt gehandhaafd als sprake is van overlast door toeristen. Het zogenoemde ‘ingezetenencriterium’, dat verkoop van softdrugs alleen toestaat aan inwoners van Nederland, is volgens de rechter bedoeld om drugstoerisme in Nederlandse grensstreken tegen te gaan. Omdat in dit geval geen sprake is van overlast van drugstoerisme, hoeft de eigenaar van de coffeeshop niet te handhaven op het ingezetenencriterium.

Terras

De rechter oordeelde tot slot dat ook van een terras bij de coffeeshop geen sprake is. Volgens bewoners gebruiken bezoekers van de wietboot de kade om koffie te drinken en wiet te roken, maar dat betekent volgens de rechter niet dat de coffeeshop ook een terras exploiteert.

Bovendien zegt de eigenaar erop toe te zien dat bezoekers niet op de kade blijven hangen. Omdat de omwonenden het tegendeel niet hebben kunnen bewijzen, oordeelt de rechtbank dat ook dit betoog van de omwonenden niet slaagt.