Ondernemers Lage Weide met foto van gewapende overvaller in verzet tegen coffeeshop

Een groep ondernemers op Lage Weide heeft de handen ineengeslagen in een poging om de komst van een coffeeshop naar het bedrijventerrein tegen te houden. Volgens Industrievereniging Lage Weide maken tientallen ondernemers zich zorgen om hun personeel: “Je zult als jonge vrouw maar iedere avond in het donker langs de coffeeshop moeten lopen of fietsen”, stellen zij. Het persbericht wordt aangevuld met een foto van een gewapende overvaller.

De voorzitter van Industrievereniging Lage Weide, Jos van Rooijen, schrijft over ‘gedonder in de openbare ruimte’ en dat het wachten is op de eerste ‘ripdeal’. Het mag duidelijk zijn dat de ondernemers zeer gespannen zijn over de mogelijke komst van de horecazaak. Dit terwijl de gemeente Utrecht juist positief staat tegenover de locatie.

Industrieterrein

Vorige week maakte de gemeente bekend dat een ondernemer zich heeft gemeld die een coffeeshop op de Elektronweg wil openen. “De plek ligt buiten een woonwijk op een industrieterrein, zit aan verschillende uitvalswegen en voldoet aan de criteria van het Utrechtse coffeeshopbeleid.” Maar na een informatiebijeenkomst laten ondernemers weten zeer teleurgesteld te zijn.

Volgens voorzitter van de industrievereniging, Van Rooijen, zijn de ondernemers in de omgeving hierover zó teleurgesteld, dat ze bezwaar zullen maken tegen de vergunningaanvraag en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan, ‘desnoods tot aan de Hoge Raad’. De gemeente zou onvoldoende toezeggingen kunnen doen op het gebied van veiligheid.

Zorgen

Roeland Tameling van Parkmanagement Lage Weide legt uit waarom de ondernemers zo bang zijn. Volgens hem bestaat het publiek dat op een coffeeshop afkomt niet allemaal uit ‘keurige mensen’ maar gebeuren in de omgeving van coffeeshops zaken ‘die het daglicht niet kunnen verdragen’ en zouden sommige bezoekers ook niet tot de meest ‘keurige chauffeurs’ gerekend kunnen worden.

In gesprekken met ondernemers op Lage Weide heeft hij gehoord dat veel werkgevers zich zorgen maken om hun personeel dat in de avonduren langs de coffeeshop moet fietsen. “Op Lage Weide zijn heel veel werkplekken, en we zijn juist al tijden bezig om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daar contrasteert dit plan mee.”

‘Drugsgerelateerde criminaliteit ‘

Voorzitter Van Rooijen maakt geen verwijten richting de initiatiefnemers, maar wel aan het adres van de gemeente. “We willen natuurlijk niet dat inwoners van Leidsche Rijn of medewerkers van bedrijven op Lage Weide zich onveiliger gaan voelen. De afgelopen jaren hebben we juist geïnvesteerd in een upgrade van ons bedrijventerrein waar meer dan 15.000 mensen werken bij 800 bedrijven. Als er met de gemeente geen harde afspraken zijn te maken over het voorkomen van drugsgerelateerde criminaliteit en aantasting van sociale veiligheid of verkeersveiligheid hebben we geen andere keus dan ons te verzetten tegen deze naïeve plannen.”

De gemeente Utrecht schreef juist dat de ervaring leert dat overlast in de omgeving van een coffeeshop goed te beheersen is: “Al dan niet met aanvullende voorwaarden aan de bedrijfsvoering van de coffeeshop.”

Op de locatie zit op dit moment geen horecabestemming. De gemeente heeft met de ondernemer afgesproken dat hij een tijdelijke ontheffing aanvraagt voor vijf jaar. Op grond daarvan beoordeelt de gemeente of deze locatie voldoet aan de eisen die er gesteld worden aan leefbaarheid en veiligheid in de buurt.

