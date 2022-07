Onderzoek naar gekapte bomen op Vredenburg in Utrecht levert ‘schokkende conclusies’ op

Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad wil weten hoe het zit met de gesteldheid van de bomen op het Vredenburg. In september 2021 werden twee grote platanen die op het plein stonden gekapt en naar aanleiding daarvan is onderzocht waardoor deze bomen zijn aangetast. Volgens de fracties leverde dit ‘schokkende conclusies’ op.

De Partij voor de Dieren, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, BIJ1, VVD, EenUtrecht, D66 en SP hebben schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. Daarin is te lezen dat onderzoeksbureau Terra Nostra in november 2021 een rapport op basis van het onderzoek naar de kap van de twee platanen aanleverde. In dat rapport staan volgens de fracties ‘schokkende conclusies’.

“Er is geen ruimte voor wortelgroei, de boomspiegels zijn expres verhard met een soort epoxy en ingeklonken, de gesloten mozaïekvloer laat te weinig lucht door, er staan marktkramen in de boomspiegels, er zit veel te veel nitraat in de bodem en er wordt afvalwater met schoonmaakmiddelen over de bomen uitgestort.”

Wonder

De partijen schrijven van een wonder te spreken ‘dat er onder deze omstandigheden überhaupt nog drie prominente platanen staan op het Vredenburg’. Via de ingediende vragen willen zij te weten komen of het college de conclusies van het onderzoek onderschrijft.

De Partij voor de Dieren stelde in september vorig jaar al mondelinge vragen over de kap van de twee bomen. Toen werd ook aangekondigd dat er een onderzoek zou worden ingesteld. De fracties willen weten waarom zij niet zijn ingelicht over ‘dit schokkende rapport’.