Onderzoek naar overlast en openbare orde in Lombok Oost: ‘Scheveningen zonder zee’

Iedereen die vaak in de omgeving van de Kanaalstraat en Damstraat komt, kan beamen dat het er in ieder geval altijd levendig is. Lombok Oost, zoals de omgeving rondom de straten heet, heeft een grote aantrekkingskracht op mensen. Volgens de onderzoekers is sprake van een boulevardfunctie, een ‘Scheveningen zonder zee’. Dat zorgt voor gezelligheid, maar ook vaak voor overlast. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van de gemeente waar de problemen vandaan komen en kwam met een aantal aanbevelingen om deze op te lossen.

Het gebied is volgens het rapport ‘gevoelig voor samenlevings- en openbare-ordeproblemen’. Verwey-Jonker heeft drie factoren gevonden die daaraan ten grondslag liggen. De Kanaalstraat en Damstraat hebben een grote aantrekkingskracht op mensen – een ‘boulevardfunctie’.

Sociale media spelen een grote rol bij de bekendheid van de straten en het ontbreken van sluitingstijden zorgt ervoor dat veel horeca ’s avonds en deels ook ’s nachts open is. Ook is er te weinig toezicht van bijvoorbeeld de politie in het gebied. Verwey-Jonker concludeert dat de kracht van de Kanaalstraat en Damstraat tegelijkertijd ook een zwakte is: het trekt criminaliteit aan en ongewenst gedrag is moeilijk op te lossen omdat er steeds ander publiek is dat ook nog van buiten de wijk komt.

Puzzelstukjes

Doordat de problemen zo complex zijn, is er volgens de onderzoekers niet één oplossing. De oplossing bestaat uit een heleboel verschillende puzzelstukjes die op de lange termijn in elkaar moeten worden gelegd. Belangrijk daarbij is onder meer dat er moet worden samengewerkt en dat er samenhang moet zijn tussen overheid, ondernemers, politie, boa’s, sociale professionals, bewoners en jongeren.

De kracht van jongeren, bewoners en ondernemers zou volgens de onderzoekers gebruikt kunnen worden om de sfeer in de buurt te verbeteren. Bewoners en ondernemers moeten daarbij (onder andere financieel) ondersteuning krijgen van de overheid en wijkprofessionals.

Actiepunten

Het college van burgemeester en wethouders heeft het onderzoek ingezien en herkent naar eigen zeggen de actiepunten. “Een aantal kunnen we dit jaar nog oppakken of verlengen”, stelt het college in een brief aan de gemeenteraad. “Zo continueren we de aanwezigheid van de straatconciërge en de twee extra boa’s voor Lombok Oost (en de Amsterdamsestraatweg), die naast de handhaving een belangrijke rol spelen als verbinder tussen ondernemers, bewoners en gemeente.”

Twee maatregelen die verlengd worden dus, maar daar blijft het niet bij. In de wijk komt een extra jongerenwerker en wijkbureau West krijgt vanaf april dit jaar weer een plek in de wijk. Die plek kan dan ook als een soort uitvalsbasis gaan dienen voor mensen die in het gebied werken, zoals de politie, boa’s, de straatconciërge en jongerenwerkers.

Unieke Lombok

Volgens het college van B&W kunnen niet alle aanbevelingen nu worden opgevolgd. “Voorop staat dat we bij het oplossen van de problematiek wel het unieke Lombok, de aantrekkingskracht en de cultuur willen behouden”, schrijft het college. “We zien de noodzaak om de bestaande programmatische aanpak langdurig en stevig voort te zetten, mét bewoners, ondernemers en diverse stakeholders uit de wijk.”